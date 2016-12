Vinos de Chile elige a la "Viña del año 2016"

Foto: Gentileza Viña Santa Rita

Vinos de Chile, el gremio más relevante de la industria vitivinícola y que cuenta con más de 90 viñas asociadas, eligió a Santa Rita como la "Viña del año 2016".

El presidente de Vinos de Chile, Mario Pablo Silva, resaltó el compromiso y pasión de Santa Rita y destacó el aspecto sustentable de la viña, la que está adherida al Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile.

"Santa Rita busca fortalecer la imagen país; queremos que Chile sea reconocido en los distintos mercados, a través del desarrollo de vinos de calidad e identidad que sean buscados y reconocidos por los consumidores", señaló el gerente general de Viña Santa Rita, Andrés Lavados.

En esta línea, Silva destacó además el importante crecimiento que la viña ha tenido en la venta de vinos premium y los diversos reconocimientos obtenidos durante este año, entre los que destacan: la distinción "Value Brand of the Year" entregada por la revista estadounidense Wine & Spirits; el premio que le otorgó Wine Enthusiast a Casa Real Reserva Especial al elegirlo como el mejor vino chileno de la cosecha 2011; el título de "Master" con el que The Drink Business condecoró al Casa Real Reserva Especial; y el galardón "Vino Revelación" recibido por Cerro 94 en Descorchados 2016.

"Queremos crecer y ser un referente de vinos chilenos en el mundo pero con un crecimiento basado en la eficiencia, la sustentabilidad y una innovación que se construya a partir de la experiencia y la tradición. Perseverando en este esfuerzo, durante los últimos años hemos comenzado a recibir los resultados como, por ejemplo, el premio a la empresa vitivinícola más innovadora 2016 por el ESE Business School de la Universidad de Los Andes", concluyó Lavados.