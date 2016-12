Viajes en avión al extranjero superarán a los vuelos nacionales este fin de semana largo

Foto: AgenciaUno

Para este fin de semana, que cuenta con un día feriado y un posible sándwich para varios, se espera un flujo promedio de 14.200 pasajeros diarios en vuelos internacionales y 13.300 que serían transportados en vuelos domésticos.

Así lo reveló un informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) sobre la estimación de personas que saldrán desde el aeropuerto internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, entre este miércoles 7 y el domingo 11 de diciembre.

“Cada vez más chilenos están optando por viajar en avión al extranjero durante los fines de semana largo. Ha aumentado la percepción, basada en hechos concretos, de que volar hacia otro país ha dejado de ser un lujo, todo esto motivado por la mayor competencia entre las líneas aéreas, el ingreso de más compañías y el incremento de promociones y ofertas para el sector”, señaló el secretario general de JAC, Jaime Binder.



El aumento esperado de pasajeros para el periodo analizado es cercano a un 14% para vuelos internacionales y 6% para vuelos nacionales, en relación a una semana normal.



Respecto a los vuelos internacionales saliendo desde Santiago, se espera la mayor alza en los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre, con un promedio diario cercano a los 16.000 pasajeros y un crecimiento promedio de 23%. Esto se traduce en 2.500 pasajeros más en comparación a una semana normal.



Mientras que para los vuelos nacionales saliendo de Santiago, en comparación a un período normal, se esperan alzas de pasajeros en torno a un 20% para los días jueves 8 y viernes 9 de diciembre, equivalentes a 2.500 pasajeros adicionales. En promedio para ambos días se transportarán alrededor de 16.000 pasajeros por el aeropuerto de la capital.



Derechos y deberes de pasajeros aéreos



La Ley de Derechos y Deberes del Pasajero Aéreo busca regular la entrega de información al usuario de aerolíneas, denegación de embarque por sobreventa, atraso y cancelación, entre otras situaciones que han ocurrido y que se centran entre la mayor tasa de reclamos entre los pasajeros.



Recomendaciones antes de realizar tu viaje:

- Infórmate de la documentación y requisitos necesarios para tu vuelo, la salida del país e ingreso en el país de destino. Te recomendamos que consultes siempre al consulado del país de destino o de la escala.

- Verifica la información de tu boleto como: fecha, hora y aeropuerto de salida.

- Infórmate de eventuales pagos de impuestos al ingreso del país de destino.

- Cada compañía aérea tiene su propia política de equipaje. Al momento de adquirir el boleto consulta siempre respecto de los pesos y volúmenes permitidos, como asimismo del costo adicional por exceso de pesos.

- Si tu compañía aérea lo permite, realiza el chequeo electrónico.

- Infórmate de los elementos prohibidos por seguridad y restricciones de transporte como tijeras, navajas, cuchillos, alimentos, entre otros. Así también de las cantidades de líquido permitido para tu viaje.

- Si viajas con menores de edad infórmate de la documentación necesaria para el viaje.

- Infórmate de la normativa del consumidor que te protege frente a situaciones como denegación de embarque, retraso o cancelación de tu vuelo, entre otros.



Recomendaciones durante tu viaje:

- Para vuelo internacional, te recomendamos llegar al aeropuerto con 3 horas de anticipación. Para vuelo nacional, te recomendamos llegar al aeropuerto con 2 horas de anticipación.

- Para realizar los trámites en el aeropuerto, lleva a la mano boleto aéreo y documentación necesaria para el vuelo.

- No aceptes llevar equipajes de terceras personas. No pierdas de vista tu equipaje de mano, está bajo tu responsabilidad. Llegando a destino, no aceptes ni retires equipajes de terceras personas.

- Si pierdes, se daña o retrasa tu equipaje, acércate a tu compañía aérea, para realizar el reclamo por escrito correspondiente.

- Es recomendable siempre que lleves a la mano el número y dirección de tu embajada o consulado en el país de destino, ya que por pérdida de pasaporte, documentaciones u otras situaciones especiales te será de gran utilidad.