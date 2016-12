Valdés asegura que "no está zanjado" destino de cotización del 5% extra para pensiones

Foto: AgenciaUno (Archivo).

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el Gobiernio aún no define el destino del aumento en la cotización para pensiones del 5% propuesto por la Presidenta.

"No está zanjado" aseveró el secretario de Estado, evidenciando una diferencia con el subsecretario Alejandro Micco, quién este martes afirmaba que "más allá del grado redistribución (solidario y cuenta individual) que se le quiera dar a este 5% adicional de contribución de los empleadores a las pensiones futuras, es importante dejar claro que el dueño de un mayor ahorro para las futuras pensiones debe ser el propio cotizante, el propio trabajador".

Valdés aseguró que dichas palabras corresponden "más bien una opinión personal, o quizás no se entendió su opinión. Quiero dejar abierta esas dos posibilidades", añadiendo que ésta "es una cuestión que recién estamos discutiendo, ni siquiera (se ha abordado) entre los partidos".

Por otro lado, el jefe de las finanzas públicas enfatizó que las modificaciones al sistema previsional deben realizarse en base a tres ejes o principios: que los cambios que se propongan "sean sostenibles en el tiempo", ya que "no podemos hacer una cosa que nos dure 10 años, 20 años y después haya que rehacer"; segundo, que se consideren incentivos para que las personas trabajen, coticen y se formalicen, y tercero, "muy importante, que sea menos individualista que el sistema actual".

TPP y presupuesto 2017

En otro ámbito, el ministro de Hacienda calificó como "una mala noticia para la integración global" el anuncio del presidente electo de Estados Unidos de no avanzar en la ratificación del Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP), pero insistió que en que el Gobierno "va a seguir siendo abierto, va a seguir sosteniendo una voluntad muy precisa en que la apertura es buena para todos y si es necesario buscar otros mecanismos de integración, los buscaremos".



Si bien, reconoció que "si no está Estados Unidos la verdad es que el TPP no resulta como está", afirmó que los demás países suscriptores del acuerdo podrían "sentarse a la mesa y, a partir de eso, tener una nueva vuelta de negociaciones y hacer algo con todo lo que se avanzó". Esto al considerar que "lo que se avanzó en el TPP en muchos rubros es muy interesante y no hay que echarlo al tacho de la basura".

Sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos, precisó que este tipo de textos en general tienen cláusulas que permiten su revisión, "pero mi impresión es que estos son acuerdos muy bien negociados, tienen su antigüedad y por lo tanto, debiesen ser robustos".

En tanto, y respecto del presupuesto 2017 que está siendo revisado por el Senado, Valdés, manifestó la disposición del Gobierno para en una "discusión muy constructiva" mejorar el erario "y hacer todos los ajustes que sean necesarios para que sea aún más ciudadano, manteniendo la responsabilidad que tiene".

Dijo esto al hacer referencia a las partidas rechazadas en la Cámara de Diputados (como Agricultura y Contraloría) y que el Ejecutivo repondrá. Además sijo que se revisará las opciones de reasignar fondos "donde veamos espacio para ello". Pero detalló que las reasignaciones "no son gratuitas, es bajar algo para subir otra cosa". Recordó que el crecimiento del gasto fiscal de 2,7% que considera el Presupuesto está enmarcado en la regla fiscal, regla que "es prudente, responsable y que queremos mantener".

Ante el anuncio de la derecha de ir al Tribunal Constitucional nuevamente por la glosa de gratuidad en educación superior y las becas para ese nivel de enseñanza, Valdés dijo que el Ejecutivo está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para que el presupuesto esté acorde el programa de Gobierno y que no sea impugnado en la mencionada instancia, por lo que indicó que existen conversaciones con todos los sectores para tener "una buena ley, que sea robusta, que no sea impugnable y que, lo más importante, avance en la promesa que tenemos".

Consultado sobre mayores recursos para Sename, recordó que los recursos de dicha institución han crecido casi 50% desde 2014 y para 2017 crecen 6,7%, más que el Presupuesto. "Por lo tanto, hay una sensación para algunos que no es solo un problema de dinero, sino que también de gestión".

