Tras el triunfo de Donald Trump Carlos Slim continúa perdiendo dinero

Foto: Agencia Uno.

El empresario Carlos Slim, quien por varios años obtuvo el título del hombre más rico del mundo, está perdiendo su lugar en el podio, esto luego de que viviera una de las semanas más negras de su historia financiera durante las últimas elecciones en Estados Unidos.

Slim esperaba un triunfo de Hillary Clinton, pero ello no ocurrió. El periódico The New York Times, donde es accionista mayoritario, apoyó abiertamente a la demócrata, aunque el mexicano negó cualquier tipo de influencia.

Según publica Infobae, luego del triunfo de Trump, y arrastrado por el derrumbe del peso mexicano, Slim perdió más del 15% de su fortuna en pocas horas pasando de tener US$ 54.900 millones a contar con solo US$ 45.500 millones.

Así, el dueño de Telmex y América Móvil perdió su puesto en el top 5, siendo superado en la lista de los más acaudalados por el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, quién está próximo a duplicar su fortuna.

Actualmente, la revista Forbes y el ránking de Bloomberg lo ubican entre el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Según sus estimaciones, Slim fue sobrepasado por Larry Ellison, fundador de Oracle, y los hermanos Charles y David Koch, propietarios del conglomerado Koch Industries.

PUB.