Sernac recibió alrededor de 160 reclamos en Cybermonday

Foto: AgenciaUno.

Durante la primera jornada del "CyberMonday", el Sernac informó que recibió alrededor de 160 reclamos de parte de los consumidores, siendo las ofertas que no eran tales y los problemas en los sitios web los principales problemas.

Además, la entidad también estuvo monitoreando las redes sociales, especialmente Twitter. A las 17:00 horas, el hashtag #CyberMondaySERNAC SERNAC tenía alrededor de 2.500 menciones, donde los cibernautas se quejaron por "precios inflados", productos no disponibles, que no se respetan los precios publicados, entre otros inconvenientes.

Asimismo, muchos de los reclamos apuntaron a las deficiencias en los sitios web de las empresas participantes en el evento, pues al momento de realizar las transacciones arrojaban errores, se caían o los tiempos de espera eran muy extensos.

Los consumidores también indicaron que en las empresas no respetaban los precios informados, ya que al momento de realizar las transacciones el valor a cobrar era distinto.

Monitoreo sitios web:



Desde que comenzó la jornada, el Sernac estuvo el comportamiento de los sitios web de las 140 empresas participantes. Hasta las 17:00 horas, el organismo detectaba los siguientes incumplimientos:



• 22 empresas no informan el stock de los productos.

• 1 empresa no indica claramente su participación en el evento, además de informar los precios en dólares y no en pesos chilenos.

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, valoró que hasta el momento el evento se esté desarrollando con normalidad e insistió en la importancia de que las empresas mejoren la información en sus páginas web, especialmente lo relativo al stock.

Problemas durante las primeras horas:



A las 2:00 AM, el Sernac detectó 11 páginas con problemas de acceso. Durante este período además hubo 8 sitios en salas de espera y 1 sitio con acceso parcial. Finalmente, a las 03:10 horas, todos los sitios estaban operando.