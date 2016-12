Sernac denunció a 13 tiendas por incumplir en rotulado de sillas para niños

Foto: AgenciaUno.

Aton Chile

El Sernac interpuso 21 denuncias en contra de 13 tiendas comerciales a lo largo de todo Chile, tras detectar a través de visitas de ministros de fe, una serie de incumplimientos a la normativa específica y a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), al momento de vender sillas de autos para niños menores de 4 años.

Las denuncias del Sernac se fundamentan en varios hallazgos relacionados con el rotulado, infringiendo con ello el Decreto N° 176 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, además de los que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Entre los problemas más comunes detectados por el servicio, está que no cuenta con el etiquetado que certifica su seguridad; el rotulado no informa el rango de peso del niño para el que fue diseñado; no establece recomendación de reemplazo de la silla, en caso de sufrir alguna colisión o impacto, y no indican el año de fabricación ni el nombre del fabricante o marca registrada del producto.

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que con estas denuncias se espera que la justicia aplique el máximo de las multas a las empresas, considerando la gravedad de los incumplimientos, los que podrían poner en riesgo la seguridad de los niños.

La autoridad agregó que los consumidores tienen derecho a recibir toda la información relevante al momento de adquirir sillas de auto, lo que implica, en este tipo de productos, que vengan correctamente rotulados.

"Con estas denuncias, además de las multas, buscamos que las empresas y tiendas que comercializan estas sillas hagan los ajustes necesarios para así cumplir con la normativa vigente en el país en este tipo de productos", dijo Muñoz.

Finalmente, el director del Sernac aconsejó a los consumidores que al momento de comprar sillas de autos para niños menores de 4 años, además del precio, chequeen que la rotulación y las instrucciones de uso seguro estén en español.

Con estas acciones, el servicio pretende que la justicia aplique a las empresas denunciadas el máximo de las multas, que podrían alcanzar hasta las 150 unidades tributarias mensuales (cerca de $6 millones novecientos mil pesos).

Las marcas que no cumplen con el reglamento fueron: Britax, Go Baby, Infanti, Kids Cool, BBPRO, y en el caso de las regiones, se suman: Maxi-Corsi, Bebesit, Graco y Autostyle.

Las denuncias interpuestas por el Sernac, se suman a la campaña, iniciada a principios de diciembre por el Gobierno a través de Conaset, la que tiene como objetivo informar sobre las exigencias en el traslado de niños en automóviles, a la espera de la entrada en vigencia de la nueva normativa de la Ley de Tránsito, la que comenzará a regir a partir del 17 de marzo de 2017.

