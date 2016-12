Senado aprueba y despacha reajuste salarial del 3,2%

AgenciaUno

Durante esta noche, el Senado aprobó con 17 votos a favor, 3 en contra, una abstención y un pareo, el nuevo reajuste salarial de los emplados públicos que mantiene el 3,2% rechazado anteriormente, todo ante el fuerte cuestionamiento desde la Mesa del Sector Público.

Con el fin del proceso legislativo y con la aceptación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley queda dispuesto para ser promulgado como ley, lo que cierra una fuerte disputa desde las últimas semanas entre el gobierno y los empleados públicos, aunque estos últimos siguen en paro.

En la iniciativa se mantienen el 3,2% y el congelamiento de los sueldos sobre 4,4 millones de pesos presentado un desde un principio por La Moneda, aunque esta vez se incrementó los bonos a cerca de 950 mil trabajadores públicos, algo que fue reconocido por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, como "un esfuerzo especial".

El guarismo ofrecido por el gobierno fue el principal obstáculo en el diálogo entre la Mesa y el Ejecutivo, lo que significó el rechazo en dos ocasiones del proyecto en el primer proceso parlamentario, lo que impulsó a los funcionarios en los últimos días a bajar de un 7% a 4%. Sin embargo, y tras doce reuniones entre los actores, se terminó por aprobar en el Congreso el original 3,2.

Para alinear los votos a favor del nuevo proyecto, el titular de la billetera fiscal prometió a nombre del gobierno la posibilidad de presentar una iniciativa al parlamento en el caso de existir una inflación en noviembre sobre el 0,4%, donde ofreció un bono de 15 mil pesos a cada uno de los funcionarios que haya sido favorecido por el reajuste de hoy.

El trámite logró pasar al Senado tras ser aprobado por 85 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones en la Cámara de Diputados, distinto al 44, 28 y 37 que se registraron respectivamente durante el veto aditivo impulsado por la presidenta, lo que le significó una crisis a la Nueva Mayoría luego que el PC votara en bloque en contra de este, totalmente distinto a lo de hoy.

En este caso, el reajuste regirá para trabajadores del sector público (incluidos municipalidades y Salud Primaria), profesionales de la ley N°15.076 (médicos-farmaceúticos, químicos farmacéuticos-bioquímicos y cirujanos) y personal del Congreso Nacional, lo que beneficiará a 687.605 personas.

Además, se concede por única vez un bono especial de $114 mil para aquellos sueldos líquidos sean igual o inferior a $550.000; y otro bono de $35 mil para las remuneraciones brutas iguales o inferiores a $2.345.060. Ambos bonos se pagarán en el mes de diciembre de 2016 y beneficiarán a 946.915 personas.

A su vez, Valdés agregó que "este proyecto de ley significa un esfuerzo financiero muy importante, de $567 mil millones. Hay que recordar que el reajuste de las pensiones básicas solidarias (PBS) que hicimos está en el orden de $130 mil millones", detalló Valdés.

Al respecto, y tras la aprobación del reajuste en la Cámara de Diputados, el presidente de Confusam, Esteban Maturana, informó que no llamarían a trabajar a los trabajadores, donde agregó que "nosotros no dijimos que terminado el proceso de votación inmediatamente se suspendía el paro, eso no lo dijimos. Lo que dijimos es que obviamente con esto se consolida una pérdida".

"A la clase política, lo queremos decir con mucha responsabilidad, le vamos a recordar el año 2017, cuando vayan a pedirnos el voto, sea para diputado o diputada, senador o senadora, Presidente o Presidenta de la República, que hay 700 mil votos menos para ellos", agregó Maturana.

Por su parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales comunicó a través de su cuenta en Facebook, que la paralización de 48 horas continuará hasta este jueves, además de recalcar que la movilización "será un repudio masivo a la clase política, que abandonó a los trabajadores. En repudio también a un Gobierno y un ministro que no le importó dialogar, sino que quiso imponer un reajuste".

PUB/IS