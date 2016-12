Seleccionan a 25 estudiantes chilenos para formarlos como científicos del futuro

Foto: Gentileza.

Hubo 500 participantes, pero sólo 40 alumnos seleccionados. 25 son chilenos, 10 argentinos, y otros 5 uruguayos. Todos ellos asistirán al campamento Científico Bayer Kimlu que se realizará en Huilo Huilo del 7 al 17 de marzo de 2017.

Allá, en La Reserva Biológica Huilo Huilo, un área natural protegida que se ubica en medio de Los Andes Patagónicos, a 860 kilómetros al sur de Santiago, específicamente en la Región de los Ríos, los estudiantes permanecerán por 10 dias en diversas actividades: vivirán un programa de formación integral que incluirá realizar una investigación científica en terreno, rutas de trekking y otras actividades.



José Ignacio Muñoz fue uno de los alumnos seleccionados. El joven destacó que "la ciencia es un estilo de vida maravilloso, que despierta en mí un montón de emociones que me llevan a descubrir y aprender algo nuevo cada día. Este campamento me va a permitir expandir mi horizonte en áreas que me fascinan, como las ciencias médicas y la biología".



Esta es la sexta versión del Campamento Científico Bayer Kimlu, que ya ha inspirado a más de 200 jóvenes que se han desarrollado personal y profesionalmente, y hoy estudian en las mejores universidades del país y el mundo, conformando una red de jóvenes líderes en ciencia.



"Esta experiencia es una gran oportunidad para que los jóvenes se inspiren y para que puedan sacar el máximo partido a la ciencia y desarrollen sus habilidades científicas, señaló Camila Reid, gerente de comunicaciones corporativas de Bayer Chile.







