Seis efectos económicos del triunfo de Donald Trump que pueden impactar en Chile

Foto: AgenciaUno.

Pablo Contreras Pérez

1. "Efecto Trump" y similitudes con el "Brexit"

Coinciden en que ambos fueron inesperados. El 23 de junio pasado los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea y la economía se tiñó de incertidumbre. Algo similar sucedió este miércoles tras el triunfo de Donald Trump. Sin embargo, Samuel Levy, jefe Departamento de Estudios de Capitaria comenta que "el Brexit sirvió para sacar muchas lecciones al respecto y el día de hoy pese a existir muchísima volatilidad, podemos ver que pese a tener eventos de esta naturaleza, estos no son el fin del mundo ni mucho menos" y quien agrega que en lo que se parecen ambos hechos es que el mundo gira hacia estar contra la globalización.

2. Un dólar moderado

Pese a que al iniciar la jornada, el dólar tuvo un importante aumento, con el correr de las horas éste se fue moderando, aunque la tendencia seguirá siendo alcista debido a que los planes económicos de Trump difieren de los que maneja la Reserva Federal. "Su plan de gobierno debería generar más inflación y por lo tanto, se refuerza la idea de un proceso de alzas de tasas de interés en EEUU para el futuro", dice Levy, comentando además que esto se complementa con la esperada baja en la tasa de interés en Chile.

¿Qué pasa si viajo? José Santomingo socio director de FOL.cl, aconseja no especular en este momento. "Si ya tengo decidido viajar y necesito dólares, se debe fijar el costo del viaje, y cuanto antes lo fije mejor, porque sabré de antemano cuánto me costará en pesos", sostiene.

3. Cobre frenado por el dólar

El llamado "sueldo de Chile" ha ido ganando terreno en las últimas semanas (hoy cerró con su mayor alza diaria en siete años), tendencia que se vería reforzada por los anuncios del presidente electo. "La situación del cobre está en línea con el comportamiento de muchos metales, apoyados por el plan de infraestructura de Trump, el cual hace pensar que podría haber un mayor consumo de cobre", dice Levy, aunque matiza que el alza en el valor de la divisa a nivel global contrarrestaría el avance del principal producto de exportación de Chile.

4. ¿Seguirán las caídas en las bolsas?

Apenas se dieron las primeras proyecciones del triunfo del candidato republicano, los mercados bursátiles resintieron el impacto. Las bolsas de los países asiáticos cerraron en negativo, lo que contagió a las bolsas europeas, las que sin embargo, frenaron sus descensos con el correr de las horas, mientras que la plaza de Nueva York abrió con resultados más positivos. En tanto el Ipsa está con números rojos como el resto de las latinoamericanas.

"Si nos remitimos a la historia, podemos concluir que en menos de la mitad de las ocasiones, el comportamiento bursátil del día siguiente a las elecciones predice el rumbo de las bolsas en los siguientes doce meses. De esta forma, esperamos volatilidad en un comienzo pero que termine siendo un efecto puntual", afirma el analista de Capitaria.

5. Entonces ¿qué pasará con nuestros fondos de pensiones?

Los especialistas son enfáticos que no es para nada recomendable tomar decisiones al calor de la contingencia de hechos como éste. "Cualquier movimiento que uno haga ahora en los fondos de pensiones sería especulativo, porque uno no tiene toda la información. No es aconsejable tomar decisiones de ningún tipo en este momento", subraya Santomingo.

6. ¿Relaciones comerciales en riesgo?

Durante la campaña, Donald Trump advirtió que revisaría todos los acuerdos comerciales que EEUU tiene con el resto del mundo y se mostró contrario al Acuerdo TransPacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés).

Al respecto, el director de Fol.cl señala que sus implicancias son distintas a lo sucedido con el Brexit donde se decidió cortar el lazo comercial directo entre Reino Unido y la Unión Europea. Trump sólo dijo que tiene la intención de modificar esos acuerdos porque los encuentra desfavorables para Estados Unidos, pero esa intención debe pasar por el parlamento. En el caso de Inglaterra se decidió cortar los acuerdos, y lo de Trump sólo son anuncios de campaña", acota.

De todas maneras advierte que de concretarse algo "es mucho más relevante debido a que involucra al país más importante en la economía mundial y sus ramificaciones son mucho mayores al Brexit", el que se limita a una relación de Gran Bretaña con la Unión Europea.