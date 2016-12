Sector público entregó contrapropuesta al Gobierno: exigen 4% de reajuste

Foto: Aton Chile.

Suspendida se encuentra la reunión entre el Gobierno y los dirigentes de la Mesa del Sector Público, esto, luego de que los trabajadores entregaran una contrapropuesta a lo planteado por el Ejecutivo, donde bajaron su demanda de reajuste salarial de 7,5 a un 4,0 por ciento.

"Sobre los cuatro puntos en materia de reajuste se nos ha dicho a ambos planteamientos que no, y eso es algo que el Ejecutivo no puede seguir sosteniendo y tendrá que, esperamos nosotros, presentarse con una propuesta distinta", señaló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a la salida de este tercer receso.

"Nosotros vamos seguir todas las horas que sean necesarias de diálogo por el bien de los trabajadores del sector público que se encuentran representados en la mesa, y también porque es un tema de impacto nacional, que de esto depende que se retome con normalidad el servicio público en los próximos días", agregó.

Por lo tanto, la dirigente de la CUT enfatizó que los trabajadores "con ese sentido de responsabilidad país es que hemos dicho que no vamos a cerrar el diálogo, vamos a hacer todos los gestos que estén a nuestro alcance, hemos demostrado una gran flexibilidad en esta oportunidad y esperamos que eso sea recogido como una señal potente de parte del Ejecutivo".

A juicio de Figueroa, las conversaciones con el Gobierno, que partieron pasadas las 12:00 horas de este domingo en el hotel Neruda de Providencia, "han logrado ir avanzando, con lentitud, con desconfianzas propias, pero que de alguna manera se sostienen".

Por su parte, el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, detalló que la contrapropuesta además de bajar tres puntos porcentuales y medio, contempla algunos bonos.

"Yo creo que el Gobierno tiene que valorar ese esfuerzo. Si ya no valora eso quiere decir que el Gobierno no quiere construir absolutamente ningún acuerdo", indicó Maturana.

"Esperamos que el Gobierno la acoja y que no insista en la tesis de no querer moverse del 3,2 por ciento por un problema de carácter económico. No es cierto el problema económico: el Gobierno nos está quitando de la mesa más de 107 mil millones de pesos, que fue la bolsa de bonos que negociamos el año 2014", puntualizó.

De parte del Gobierno, en la reunión participan los subsecretarios del Interior, Mahmud Aleuy; de Hacienda, Alejandro Micco; del Trabajo, Francisco Díaz; Segegob Omar Jara y Segpres, Gabriel de la Fuente.

Esta es la última propuesta de la mesa de los trabajadores públicos, y se espera que a eso de las 20:30 horas continúe la reunión y el Gobierno entregue su respuesta.

