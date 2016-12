Ranking Sernac: Banca y tarjetas del retail lideran reclamos contra mercado financiero

Foto: Agencia Uno.

No reversar cargos mal efectuados, cobros por productos o servicios no contratados, clonación y dinero no entregado son las principales causas de los reclamos de los consumidores que ha registrado el Sernac.

Así lo informó el titular de la cartera de economía, el ministro Luis Felipe Céspedes junto al Director Nacional del Sernac, Ernesto Muñoz en el estudio semestral de la empresa, el "Ranking del mercado financiero", que tiene como objetivo medir y clasificar el comportamiento de las empresas de este sector, frente a los reclamos de los consumidores.

Entre los resultados destaca que en el período enero-junio 2016, el SERNAC recibió 23 mil 635 reclamos, mil 752 menos que en el mismo periodo del 2015. Además, durante el primer semestre del año pasado, el mayor porcentaje de reclamos se registró en la banca con un 43%, en cambio en el primer semestre de este año, los reclamos financieros se concentraron principalmente en las tarjetas de crédito relacionadas al retail con un 46%.

Entre los productos o servicios financieros más reclamados durante el primer semestre de 2016, se encuentran las tarjetas de crédito relacionadas al retail (32,6%), los créditos de consumo (14,5%) y las cuentas corrientes (7,2%).

El Director Nacional del Sernac, explicó que este ranking "es relevante pues ayuda a transparentar el comportamiento que tienen las empresas frente a los reclamos de los consumidores" y explicó que "es importante destacar que este año bajaron los porcentajes de reclamos sin respuesta por parte de los proveedores, lo que sin duda significa un avance".

La autoridad enfatizó que las entidades financieras deben mejorar sus estándares de atención ante los consumidores, pero la autoregulación no es suficiente, y se necesita que el Estado tenga más y mejores herramientas que ayuden a prevenir los incumplimientos.

En este sentido, el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, recalcó la necesidad avanzar en las últimas etapas de la tramitación del proyecto de ley que fortalecerá los derechos de los consumidores, dotando al SERNAC de nuevas herramientas, como son las facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que le permitirán prevenir los incumplimientos que todavía sufren los consumidores en este y otros mercados.

Reclamos sub-mercado banca.



En el caso de la banca, las principales motivaciones de reclamos de los consumidores fueron: No reversar cargos mal efectuados (15,2%), el consumidor no reconoce transacción por clonación (12%) y dinero no entregado parcial o totalmente (10,1%). El 54% de los reclamos contra la banca está relacionado con productos de endeudamiento, durante el primer semestre del 2016, y de ellos un 36,9% no fueron respondidos favorablemente por los bancos.

Reclamos sub- mercado de tarjetas de crédito relacionadas al retail.



En este submercado, los principales motivos de los reclamos fueron: No reversar cargos mal efectuados (17,6%), cobro de seguros no contratados (6,2%) y cobro por productos y servicios no contratados (6,2%).

Revisa acá el listado de los reclamos que ha recibido el Sernac.

PUB.