Qué pasó con las otras colusiones descubiertas

Foto: Reproducción.

Este martes se dio a conocer una nueva colusión, esta vez en el mercado de los pañales y que involucra a Cmpc y Kimberly Clark.

Antes de este caso, han habido otros cinco en diferentes industrias. A continuación se detalla cada una de ellas y qué es lo que ha sucedido hasta ahora:

Caso farmacias

Fue en diciembre de 2008 cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) destapó y acusó que Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand se habían coludido para fijar precios más elevados a 220 medicamentos, situación que ocurrió entre diciembre de 2007 y abril de 2008.

De las tres, la primera reconoció los hechos y se acogió a la delación compensada, por lo que logró un acuerdo con la FNE y recibió como sanción una multa de US$1 millón.

Recién en mayo de 2014 se registró la primera condena penal del caso a un ex ejecutivo de un laboratorio que reconoció su participación. Posteriormente en junio de 2015, en un juicio oral, los 10 ejecutivos involucrados fueron absueltos, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones en 2015. El fallo consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar los delitos. La fiscalía buscaba que éstos fueran juzgados por la concertación indebida de precios de los fármacos, dado que en esa fecha no existía el delito de colusión, tal como sí lo contempla la legislación promulgada en 2016.

En tanto, en septiembre de 2012 la Corte Suprema confirmó las multas aplicadas a Salcobrand y Cruz Verde, sanciones que ascendieron a US$20 millones para cada una.

Caso pollos

Este caso se hizo público en diciembre 2011 cuando la FNE denuncia el acuerdo colusorio entre las tres principales empresas productoras de pollos: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo para limitar la producción y fijar cuotas de mercado.

En octubre de 2015, la Corte Suprema ratificó la condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, (Tdlc) para las tres firmas: impuso a las dos primeras la multa máxima contemplada en la ley de US$ 23,3 millones para cada una de estas empresas, mientras que Don Pollo fue sancionada con US$ 9,3 millones.

Caso navieras

En septiembre de 2012, la Compañía Sudamericana de Vapores (Csav) se autodenuncia a la FNE tras informar a la Superintendencia de Valores y Seguros que estaba siendo investigada por EEUU y Canadá por colusión en el transporte de vehículos.

En enero de 2015, el organismo persecutor acusa a esta naviera, junto a la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, más una empresa coreana y dos japonesas por colusión en el transporte de vehículos.

Por estas conductas, la FNE pidió al Tdlc multas para todas esta firmas por un total de US$75 millones. Actualmente el proceso está etapa probatoria y el juicio terminaría a fines de 2017.

Caso papel tissue

En octubre de 2015, la FNE volvió a la carga, esta vez para presentar un requerimiento en el Tdlc contra Cmpc y SCA por haberse coludido durante diez años para controlar los precios y cuotas del mercado del papel tissue.

En este caso, la Papelera se autodenunció primero por lo que la fiscalía pidió eximirla de una eventual multa, mientras que para la otra compañía involucrada solicitó una sanción equivalente a US$15,5 millones.

En octubre de este año, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió oficializar decisión de no perseverar y cerrar la arista penal del caso luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazara un recurso para poder tener acceso a los antecedentes reservados de la indagatoria que lleva adelante la FNE.

Caso supermercados

En enero de este año, la FNE acusó ante el Tdlc a Cencosud, Walmart Chile y SMU de acordar la fijación precios de venta al público de carne de pollo fresca en sus cadenas de supermercados entre 2008 y 2011.

En su presentación, la entidad solicitó multas de US$ 22 millones para cada empresa. Este proceso está aún en desarrollo.

DP/PCP