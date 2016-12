Precio del cobre baja 0,60% en Bolsa de Metales de Londres

Foto: AgenciaUno

Con una baja de 0,60% cerró este jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,46119 la libra contado grado A.



Nivel que se compara con los US$ 2,47616 del miércoles y con los US$ 2,47117 del martes. Pese a lo anterior, el promedio del mes escaló a US$ 2,38930 y el anual a US$ 2,15788.



Las variaciones del precio se deben en una parte a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y al anuncio de Xiaoyu Gao, presidente de la Minmetals Non-Ferrous Metals Co, quien señaló que la demanda de cobre de China podría incrementarse el próximo año en la medida que el país aumenta su inversión en infraestructura e implementa reformas sobre la oferta, dijo



"Tenemos a un gobierno que apoya muy activamente el área de infraestructura este año, aunque los negocios manufactureros están todavía en un nivel muy deprimido", dijo Gao, en los márgenes de la conferencia de metales de Cesco en Shanghái.