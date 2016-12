Por unanimidad el Senado aprobó feriado 2 de enero

Agencia Uno

La sala del Senado aprobó por unanimaidad feriado de 2 de enero, el cual entrará en vigencia a partir del 2017.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, expresó luego de la votación que "lo ideal es que hubiesemos anticipado el proyecto previamente, pero como dijo el senador (Andrés) Zaldívar, más vale tarde que nunca".

El debate por el feriado se retomó luego que la Presidenta Michelle Bachelet decidiera promocionar la moción parlamentaria en vez de ingresar un proyecto nuevo del Ejecutivo.

Además, el proyecto posee un artículo único en el que se establece: "Declárase feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y el 19 de septiembre de aquel año, coincidan con sábado y domingo, respectivamente. Del mismo modo, al recaer el día 1 de enero en día domingo, el lunes 2 siguiente también será feriado".

La iniciativa establece que el feriado no tendrá carácter de irrenunciable, por lo que el comercio podría funcionar con normalidad.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Rabindranath Quinteros, Andrés Zaldívar y José García Ruminot. Quienes expresaron las siguientes intervenciones:

Alejandro Navarro

"Creo que los trabajadores deben compartir con su familia, considerando que somos una de las naciones con mayores cargas de trabajo del mundo. Hablamos de productividad humana y ciudadana con este tipo de decisiones. Esto va ocurrir cada 7 años que un 2 de enero caiga un día lunes. A mi juicio, este feriado debería ser irrenunciable, y entiendo que no lo es".

Jorge Pizarro

"Me gustaría consultar al Ministro de Hacienda respecto a la lógica de los feriados. Sé que en la Comisión de Gobierno hay cerca de 14 proyectos de esta naturaleza congelados porque entendemos que este descanso tiene consecuencias productivas. Me gustaría saber por qué ahora se estima una iniciativa de este tipo si hace tres años había sido presentada".

Juan Antonio Coloma

"Al principio, el Gobierno había dicho que iba a enviar una ley express para que por esta vez, el próximo 2 de enero fuera feriado. Soy partidario de los feriados, pensando en el equilibrio que debe darse entre descanso y productividad. Pero creo que esta no es la forma de hacer las cosas, me refiero a presionar la aprobación de una moción contra reloj".

Isabel Allende

"Sabemos que la influencia de este descanso en la economía es mínima, aparte creo que no todo se puede medir desde lo monetario. También hay razones prácticas familiares, por ejemplo personas que tienen que trasladarse para visitar a sus parientes. Esta fecha no será irrenunciable, por lo que incluso se podría compensar económicamente el hecho de trabajar".

Pedro Muñoz

"Quiero felicitar a la Presidenta por apoyar este proyecto y sintonizar con la gente porque ha habido una campaña de la propia ciudadanía para conseguir este feriado. Hay un sistema de organización del trabajo de carácter abusivo y eso está detrás de estas demandas. No hay que desconocer cómo se activa el turismo en estas ocasiones".

Carlos Bianchi

"Este no es un feriado irrenunciable porque el hecho de pedirlo hacía que el texto se fuera a tercer trámite y no daban los plazos. Por eso esta es una crítica constructiva porque es una enorme improvisación"... "Hay una enorme deuda desde el gobierno anterior porque se requiere un nuevo calendario de feriados".

Eugenio Tuma

"Los parlamentarios representamos a la ciudadanía que siente que un sábado o domingo no es suficiente para celebrar las fiestas de Año Nuevo o de Fiestas Patrias. Este proyecto dará la excepcionalidad necesaria para permitir los desplazamientos de familias hacia distintas ciudades". "Hubiese sido deseable hacerlo con más tiempo pero celebro que tengamos esta discusión porque se trata de feriado cada 7 años".

Rabindranath Quinteros

"Es cierto que los trabajadores no tienen ningún descanso adicional la pérdida es más importante cuando un feriado cae miércoles o jueves porque el interferiado de hecho se da por dos días". "También recibí oficio de Sociedad Agrícola de Osorno con su preocupación pues se encuentran en plena cosecha y la pérdida de un día laboral afecta a las mismas, pero también es cierto que dichas actividades se pueden programar".

Andrés Zaldívar

"Es bueno que se legisle y que se asuma que es necesario trasladar el feriado desde un fin de semana al lunes siguiente. No estamos aumentando los feriados en relación a un año normal". "Es bueno legislar porque se otorga seguridad y certeza para el funcionamiento del país, esto es realismo político".

José García Ruminot

"Las fiestas de año nuevo y fiestas patrias son encuentros donde las familias se reúnen y, en la medida que facilitemos el encuentro familiar hacemos algo útil y significativo". "El turismo, sobre todo el rural se ve más favorecido, por lo tanto, el término de pérdidas económicas es relativo". "No obstante, me preocupa que el Ejecutivo le otorgara urgencia y no patrocinio a la moción, pues hay muchos proyectos sobre feriados y si todos prosperaran podríamos provocar un daño a los trabajadores".