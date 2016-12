Ministro Díaz dijo que el Gobierno trabaja para resolver conflicto del reajuste

Foto: Aton Chile

El ministro vocero, Marcelo Díaz, reafirmó que el Gobierno continúa trabajando para resolver el conflicto por el reajuste salarial del sector público, especialmente tomando todas las medidas que estén a su alcance para “ir mitigando las consecuencias de una paralización que afecta la vida cotidiana de chilenas y chilenos”.



Indicó que se sigue “dialogando y trabajando con todos los partidos de la Nueva Mayoría”, ya que “son socios claves para poder sacar adelante nuestra agenda y para poder ir cumpliendo con nuestros compromisos”.



Consultado acerca de las discrepancias entre los partidos del conglomerado aseguró que “diferencias va haber siempre, opiniones distintas sobre las cosas también. Creo que eso no hay que darle más importancia de la que tiene. Lo importante es que podamos trabajar. Hoy tenemos una votación muy importante en la Cámara de Diputados, se discute el presupuesto del próximo año. Tenemos que seguir dialogando sobre el tema del reajuste con la celeridad y prontitud que esto requiere. Yo creo que ahí están las cuestiones esenciales a las que tenemos que abocarnos y donde tenemos que poner nuestras energías”.



Respecto de las peticiones de la Mesa del Sector Público, el portavoz de La Moneda insistió en que el Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos posibles, “dentro del marco de las posibilidades presupuestarias con las que cuenta el Gobierno. Esa no es una restricción infundada, no es un capricho. Tiene que ver con el manejo responsable de los recursos del presupuesto del Estado”.



También recordó que “el conjunto del proyecto de reajuste del sector público involucra montos cercanos y superiores a los 900 mil millones de pesos”, y que los recursos del Estado deben utilizarse, además, para financiar aspectos tan diversos como las pensiones básicas solidarias, hospitales, carreteras, colegios, consultorios, pavimentación, vehículos policiales, entre otras.



El vocero de Gobierno dijo que, de todos modos, para el Ejecutivo es importante “que haya un reajuste. Sabemos que los trabajadores quisieran un monto mayor al que nosotros estamos en condiciones de entregar y ofrecer, por eso hemos hablado del reajuste, de los bonos, hemos hablado de distintas medidas que puedan hacer en conjunto una señal muy clara del esfuerzo y el compromiso del Estado con sus trabajadores”.