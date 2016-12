Ministro de Agricultura descarta eventual desabastecimiento de carne

Foto: AgenciaUno

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, descartó que el paro de los funcionarios públicos que concluyó ayer genere un desabastecimiento y una consecuente alza en los precios de la carne.

"No hay ningún desabastecimiento. No hay ninguna razón que justifique el desabastecimiento. No hay que olvidar que el abastecimiento en nuestro país de carne de bovino es 50% importado, 50% de producción nacional y que justamente en estos meses es cuando hay una mayor disponibilidad producción nacional, porque en general los agricultores tienden a descargar sus campos después del invierno".



Sobre la eventual alza de precios al que hizo alusión un gremio importador, el secretario de Estado respondió de manera rotunda: "No hay ninguna razón que lo justifique, porque tampoco hay mayores problemas con la carne importada. El SAG ha ido liberalizando, ya se normalizó el ingreso de la carne, los camiones que pasan sobre todo por el paso Los Libertadores, así que no hay desabastecimiento y no hay nada que justifique un alza de precios con cargo al paro de los funcionarios públicos, que ya concluyó por lo demás".



Como parte de su participación en Expo Sago-Fisur, Furche felicitó a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), por cumplir 99 años y destacó que "en estos últimos 10 años la agricultura ha tenido una transformación significativa, pero no podemos descuidar algunos fenómenos. Los efectos del cambio climático se van a continuar profundizando y, en los próximos años, lo más probable es que Los Lagos pase a ser la principal zona cerealera del país. También se profundizará su presente frutícola. Eso es parte de la reestructuración de los sistemas productivos de la región".





Industria lechera segregada



En otros temas, el secretario de Estado, quien estuvo acompañado en el evento por el director nacional del SAG, Ángel Sartori, y por la seremi de Agricultura de Los Lagos, Pamela Bertín, solicitó un acercamiento a los actores de la industria láctea.

"Necesitamos cuanto antes del restablecimiento de un clima de diálogo entre industria y productores que haga posible que la producción de leche se aproxime a las capacidades que realmente tiene esta zona", dijo el ministro.



Respecto a la ganadería de carne, el titular del agro dijo en su discurso inaugural que "estamos teniendo un año relativamente positivo por lo interno y por lo externo. Hemos ampliado la frontera de negocios a otro tipo de embarque y a nivel interno tenemos una producción de carne relativamente positiva, mejor que la del año pasado".

También destacó que se mantendrá el programa de recuperación de suelos degradados en Los Lagos.



Finalmente, en relación a las modificaciones al Código de Aguas que el Ejecutivo tiene previstas en el proyecto de ley que ya ha sido aprobado por tres comisiones de la Cámara Baja y que la próxima semana será votado en sala, Furche destacó que "nosotros no solo estamos convencidos de que es necesario el respeto al derecho de propiedad, estamos convencidos que es esencial y que ha permitido el desarrollo del sector agrícola. El espíritu del proyecto que el Ejecutivo ha mandado no tiene ningún afán expropiatorio y es el que aún tiene un largo trecho de tramitación".