Mandataria firma Instructivo sobre Emisión de Informe de Productividad

Foto: Aton

La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el presidente del Consejo Nacional de Productividad, Joseph Ramos, firmó el Instructivo Presidencial sobre Emisión de Informe de Productividad.



La medida introduce la obligación de acompañar los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo que tengan impacto regulatorio con un informe sobre su efecto esperado en materia de productividad. Este documento deberá presentarse junto al informe financiero del proyecto de ley o sus indicaciones.



“Sabemos que elevar la productividad es un desafío que debemos tomar muy en serio, si queremos que nuestra economía alcance, y no sólo alcance, sino que sostenga importantes niveles de crecimiento”, afirmó la Mandataria.



La Jefa de Estado explicó que cada ministerio “precisará probables efectos de sus propuestas legislativas, y en caso de requerirlo, van a ser apoyados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y, por Hacienda”.



Mientras que el ministro Céspedes recalcó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo del país: ”La productividad juega un rol fundamental para elevar nuestro nivel de crecimiento, para tener un crecimiento sostenido, un crecimiento menos dependiente de la variación de precios de nuestros recursos naturales, y en ese sentido, las políticas públicas pueden jugar un rol fundamental para incrementarla, para hacerla permanente en el tiempo, y de esa forma estimular también mejores condiciones de vida para todos los chilenos”.



El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, remarcó lo inédito de esta iniciativa presidencial: “Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a hacer este tipo de reportes. Tenemos que empezar a construir capacidad para pensar más en los efectos de productividad de las distintas decisiones. Y una es, por cierto, hacer proyectos de ley, y medir cómo esos proyectos de ley influyen”.



El presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, alabó la decisión de crear este instructivo: ”Nuestra propuesta inicial era que hubiera una ley al respecto. Creo que la directiva presidencial es aún mejor por ahora. Porque una ley no entraría en vigencia Dios sabe hasta cuánto tiempo más. Esto quiere decir que a partir de ahora se va a hacer”.



De acuerdo al Instructivo presidencial, serán los integrantes del Comité de Ministros del Área Económica los encargados de elaborar los informes de productividad, cuyo funcionamiento será evaluado después de seis meses de ejecución de la iniciativa.



Respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en octubre anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,9% en lo que va del año y 2,8% a doce meses, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Ministro de Economía valoró que la cifra se ubicó por debajo de las expectativas.



“La cifra de IPC ha estado por debajo de lo que eran las expectativas, lo que nos pone incluso con variación anual por debajo del 3%. Lo que desde el punto de vista de la UF significa que crece menos de lo que hubiese crecido en base a los pronósticos que se habían hecho por el mercado, lo que en sí es una buena noticia. Pero también es importante porque tenemos un cuadro inflacionario más positivo”, sostuvo.