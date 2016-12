Injuv lanza campaña para que jóvenes conozcan sus derechos laborales

Foto: AgenciaUno.

En esta época de fiestas de fin de año y veraniega aumenta mucho la demanda por empleos temporales y son los jóvenes los que más llenan esos puestos, ya sea para financiar sus estudios o las vacaciones,.

Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), lanzó la iniciativa #TrabajoConDerechos, la cual busca informar a los jóvenes sobres sus derechos laborales a la hora de buscar trabajo en la época estival.



Ser mayor de 15 años, tener un contrato laboral y no trabajar más de 8 horas diarias, son algunos de ellos y que busca informar esta iniciativa.



"Según datos de nuestros sondeos, un 26% de los jóvenes trabaja por temporada, siendo claramente la época estival la más alta. Es por eso que nos preocupa mucho que la población joven esté informada sobre sus derechos laborales y así conseguir que haya un respeto por parte de los empleadores hacia ellos", sostuvo Nicolás Farfán, director nacional de Injuv.

Este mismo sondeo revelaba en mayo pasado, reveló que el principal medio por el cual buscan un empleo los jóvenes, del total de menciones realizadas al respecto, los "portales web o bolsas de empleo" son los que preferentemente señalan los jóvenes ocupar para este fin (68%), le sigue la "red de contactos" (56%).

También al preguntarles a las y los jóvenes encuestados en qué tipo de empresa no trabajarían, si bien el 21% indica que no lo haría en una que "no concuerde con su estilo", el 20% de la población joven encuestada señala que "trabajaría en cualquier empresa".

"El 55% de los jóvenes valora tener un buen ambiente laboral y en ese aspecto es fundamental que sean los empleadores los que informen a los jóvenes sobre sus derechos y deberes, con el fin de aclarar y mejorar las relaciones interpersonales", subrayó Farfán.

DP/PCP