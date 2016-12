INE: Mujeres destinan 3 horas más que los hombres a trabajos no remunerados

Foto: AgenciaUno

Aton

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó este martes los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), realizada entre septiembre y diciembre de 2015, donde se asegura que en un día tipo en promedio las mujeres destinan 3 horas más que los hombres a todas las actividades de Trabajo no Remunerado (TNR).



Esto incluye trabajos domésticos; cuidados a integrantes del hogar; y trabajo no remunerado para otros hogares, comunidad y voluntario, y en esta línea, las mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en los tramos de edad intermedios de 25-45 y 46-65 años.



La encuesta se realizó en el área urbana de 118 comunas (11.623 viviendas) del país, que abarcando el 85% de la población nacional, y su principal objetivo fue obtener información sobre el uso del tiempo de la población de 12 años y más, respecto a actividades de trabajo (trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado) y actividades personales.



En el caso de regiones, Arica y Parinacota es la región donde menos personas realizan trabajo no remunerado, con un 92,3% del total de población destinando 4,26 horas en promedio; mientras que las regiones que presentan mayor proporción de la población que realiza Trabajo no Remunerado son Los Ríos y Libertador Bernardo O’Higgins, ambas con 98,2% de tasa de participación.



En estas últimas regiones se destina en promedio 4,68 horas y 5,20 horas, respectivamente, al Trabajo no Remunerado.



Al comparar el trabajo doméstico no remunerado para el hogar, se presentan diferencias significativas por sexo, ya que un 97,3% de las mujeres realiza este tipo de trabajo, y destinan en promedio 3,84 horas al trabajo doméstico; mientras que un 92,2% de los hombres realiza este tipo de trabajo, y con 1,83 horas promedio.



Al desagregar por tipo de actividades de trabajo doméstico, se evidencia y cuantifica que hay actividades “socialmente feminizadas y otras masculinizadas”: las mujeres tienen mayor participación en tareas como la limpieza de ropa y calzado (70,4%) y en preparación de comidas (59%), y en el caso de los hombres, su mayor participación se registra en reparaciones menores para el hogar (80,3%) y compras para el hogar (45,9%).



A nivel regional, los hombres de la región del Maule son los que menos tiempo destinan al trabajo doméstico no remunerado, con solo 1,24 horas en promedio, mientras que los hombres de la región de Los Ríos son quienes destinan más tiempo a este tipo de trabajo, con 2,31 horas promedio.



A su vez, las mujeres de Arica y Parinacota y de La Araucanía son quienes menos tiempo destinan al trabajo doméstico no remunerado, con 3,33 horas en promedio, y en la región de Los Ríos, al contrario, ellas son las que más destinan tiempo a este tipo de actividades, con 4,6 horas en un día tipo.



En cuanto al trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar; y actividad no remunerada para otros hogares, comunidad y voluntario las mayores tasas de participación se registran en las mujeres, con un 51,9% y 18,2%, respectivamente.



Finalmente, los jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, en ocasiones clasificados como “NINI”, representaron el 14,5% de la muestra. De ese total, el 35% son hombres y el 65% mujeres.



Al analizar el tipo de trabajo realizado por fuera del mercado laboral se constata que las y los NINI destinan una importante cantidad de horas al día a los trabajos no remunerados.



Por ejemplo, las mujeres y hombres NINI destinan 5,84 y 1,78 horas, respectivamente, a los cuidados de integrantes del hogar, y en cuanto al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres NINI trabajan en promedio dos horas más que los hombres NINI, alcanzando casi 4 horas de trabajo no remunerado.