Gobierno iniciará los descuentos a trabajadores en paro

Foto: AgenciaUno

Tal como lo dijo el contralor de la República, Jorge Bermúdez, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy afirmó que se iniciarán los descuentos correspondientes a los funcionarios del sector público que no se encuentren desempeñando sus funciones.

Entre otros temas, el subsecretario se refirió al paro nacional del sector público y afirmó que se va a instruir a Contraloría, para que inicie la aplicación de descuentos por horas no trabajadas, ya que "los chilenos no pueden ser rehenes" de la paralización de los funcionarios públicos".

Asimismo, Aleuy agregó que "no sólo hay que hacer los descuentos, sino que también los sumarios".

Ayer, durante la inauguración del nuevo edificio de Contraloría en Antofagasta, Bermúdez ya había señalado que "sería ilegal pagarles las horas que no se trabajan, eso hay que decirlo derechamente. Si no trabajan, no se les pagan; si trabajan, se pagan".