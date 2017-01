Fondo E es el que mejor rentabilidad tuvo en 2016

Foto: AgenciaUno.

Pablo Contreras Pérez

En un balance de 2016, la Superintendencia de Pensiones reveló que el fondo más conservador de todos, registró la mejor rentabilidad, pese a l bajón de los últimos meses.

Según el informe que elabora mensualmente el organismo Los fondos E (Más Conservador) y D (Conservador) lideraron las ganancias anuales con avances de 3,89% y 2,60% real en doce meses. En ambos casos, los resultados se explican por el positivo desempeño que tuvo durante el año pasado la renta fija nacional. En tanto, en diciembre ambos fondos rentaron 1,76% y 1,43% real respectivamente.

Más atrás se ubicaron los los fondos C (Intermedio) y B (Riesgoso), que terminaron el 2016 con rentabilidades reales de 1,74% y 1,07% respectivamente. Ambos portafolios se vieron favorecidos por el rendimiento de la renta variable y fija local, aunque lo anterior fue contrarrestado, en parte, por el desempeño negativo que registraron las inversiones en renta variable extranjera. En diciembre, ambos fondos subieron 0,78% y 0,07% real, añadió la superintendencia.

Contrario a todos los resultados anteriores, el Fondo A (Más Riesgoso) tuvo pérdidas anuales de 0,87%, afectado principalmente por el desempeño de la renta variable extranjera.

Cambios de fondos

Al presentar estas cifras, el superintendente Osvaldo Macías reiteró la la mirada de largo plazo que se debe tener sobre los ahorros previsionales, por lo que "no es recomendable que los afiliados intenten una estrategia de corto plazo, pues estos recursos tienen como único objetivo financiar las pensiones al momento del retiro".

A propósito, la autoridad también entregó datos respecto al número de cambios de fondos efectuados durante 2016, indicando que 533.036 cuentas se traspasaron al Fondo E en dicho período, provenientes principalmente de los fondos A y B, en su mayoría durante el segundo semestre.

"Lo importante es que las personas se informen antes de tomar una decisión de cambio de fondo, tomando en consideración su perfil de riesgo y su horizonte de inversión", agregó Macías.

Al 31 de diciembre de 2016, el valor de los Fondos de Pensiones alcanzó los US$174.480 millones ($116.428.630 millones), registrando una variación real de 3,5% respecto de igual fecha del año pasado.

De esa cifra, el 61,0% se encuentran invertidos en instrumentos nacionales, mientras que el 39,0% restante está en inversiones en el extranjero. Por tipo de instrumento, el 66,3% de los Fondos de Pensiones están invertidos en renta fija, el 33,6% en renta variable y el 0,1% en otros activos.

Rentabilidad positivas de fondos de cesantía

Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones también entregó el reporte de los Fondos de Cesantía, los que mostraron rentabilidades positivas durante 2016: mientras el Fondo de Cesantía (CIC) subió 2,65% en doce meses, el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) avanzó 4,75% en dicho período. Ambos avances se favorecidos del rendimiento positivo que registró en el período la renta fija local.

De esta manera, el valor de los activos del Fondo de Cesantía correspondiente a las cuentas individuales de Cesantía (CIC) alcanzó a US$ 6.496 millones ($4.334.676 millones) al 31 de diciembre de 2016. Con respecto a igual fecha del año anterior, el valor del Fondo aumentó 9% real. Por su parte, el valor del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) fue de US$ 3.080 millones ($2.055.512 millones), incrementándose 13% real respecto de igual fecha del año 2015.

¿El consejo para este año? Ser conservadores

¿Qué explica el resultado de los fondos de 2016? Según explica Sergio Tricio, gerente general de Ruvix, en el último tiempo "la renta fija (bonos, depósitos a plazo, etc) ha tenido rendimientos muy superiores respecto a su historia. Por el contrario, los fondos más riesgosos se enfrentaron a un año complejo, con resultados positivos de las acciones globales, pero afectada esa rentabilidad por la caída del dólar". Y advierte que para este año el escenario no cambie demasiado.

En un año en que el sistema previsional fue fuertemente cuestionado y donde los llamados a cambiarse de fondo y AFP fueron la consigna, el especialista apunta a que esto último no debe estar promovido con la idea de "intentar colapsar el sistema, sino que tomar una decisión acorde a la edad y perfil de riesgo del cotizante. Si somos jóvenes y estamos dispuestos a asumir más riesgo en el largo plazo, haberse cambiado al Fondo E es un error". Asimismo, subraya que "el problema de los constantes cambios de fondos es que se ha comprobado que no han sido exitosos de forma consistente en el tiempo, porque no tenemos crisis en los mercados cada 2 meses".

De todas maneras, ante el escenario previsto para 2017, Tricio es más bien conservador, es decir, si ya se cambió es mejor que se quede como está. "Es probable que la situación que vivimos el año pasado se mantenga, en donde los mercados accionarios puedan mantener una moderada recuperación. Si esto ocurre y el dólar mantiene una presión a la baja, afectaría a los fondos más riesgosos. Si esto se cumple, es probable que el Fondo E siga siendo más atractivo en el contexto actual", concluye.