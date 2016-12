Fiscales recuerdan que, por ley, no podrán investigar colusión de pañales

Foto: AgenciaUno

Ante el nuevo caso de colusión dado a conocer y que entre 2002 y 2009 afectó el mercado de los pañales, la Fiscalía Nacional salió al ruedo para recordar que, por ley, no podrá investigar ni recibir denuncia al respecto por estar preescrito.

Así lo dio a conocer el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien descartó que el Ministerio Público vaya a iniciar una investigación respecto al cartel de pañales entre las compañías Cmpc y Kimberly Clark.

En la actualidad, "se encuentra vigente el delito de colusión, que no sería aplicable por la temporalidad de la aplicacion de la ley, en consecuencia, el Ministerio Público no podría iniciar ninguna investigación ni tampoco recibir ninguna denuncia en particular", dijo Abbott.

Lo anterior, ya que el cartel estuvo activo entre los años 2002 y 2009, por lo cual ya transcurrieron más de 5 años que es lo permitido para iniciar una investigación.

Por su parte y ante el cuestionamiento de su rol en el caso, la FNE señaló, a través de Twitter, que "no se refiere a investigaciones en curso".

Utilizando la misma red social, Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, también recordó que es rol de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) iniciar una denuncia previa para que el Ministerio Público pueda investigar.