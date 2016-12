Expertos son cautos con Imacec de octubre pero alertan que recuperación se ve más lejana

Foto: AgenciaUno.

Aunque hasta el propio ministro de Hacienda lo esperaba, no deja de llamar la atención que el Imacec de octubre cayera un 0,4%, el primer dato negativo tras de siete años.

Las autoridades de Gobierno llamaron a la calma y a no mirar el dato como algo puntual y aislado, algo con lo que coinciden los expertos.

"La caída del Imacec de octubre es poco significativa, ya que se puede explicar por factores puntuales que afectaron la actividad económica", comenta Guillermo Acuña, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios (Ceen) de la Universidad del Desarrollo (UDD). Eso sí, alerta que la cifra "parece suficiente para dudar de la visión de los 'brotes primaverales'", haciendo alusión a los dichos de Valdés en octubre pasado cuando el indicador creció un 2,5% en agosto.

En esa línea Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, dice que "por donde se le mire es sin duda una muy mala cifra" pero apunta a que, "no hay que ser alarmista y siempre es apresurado concluir cambios de tendencia a partir de una cifra única".

Respecto de las causas de este freno de octubre, tal como señaló el Banco Central, tienen que ver con los dos días hábiles menos y la aún débil actividad de la minería más un mal desempeño del sector manufacturero. "El indicador de producción en el sector de la minería mostró una caída de -9,2% en relación a octubre de 2015, acumulando en el año una baja de -3,3% anual. Así mismo, el indicador de producción manufacturera bajó -6,9% anual, lo que acumula a octubre una caída de -1% en relación a igual periodo del año anterior", mencionan desde el Departamento de Políticas Públicas y Desarrollo de la Sofofa.

De todas maneras, Acuña insiste en que el dato no marca tendencia, aunque sí alerta que "la cifra de octubre sugiere que la economía todavía no ha tocado fondo, y que la recuperación podría estar aún lejana".

De hecho, el académico de la UDD señala que aún se espera que la economía chilena este año se expanda dentro del rango fijado por el Banco Central, aunque "se hace más probable que el crecimiento se acerque a la parte baja del rango", es decir, más cerca del 1,5%.

Por otro lado asegura que la recuperación que ha registrado el cobre durante las últimas semanas no es suficiente para que la minería recupere terreno. "No se puede decir si el alza en el precio será un evento transitorio o permanente, por lo que esperaría que las empresas mineras siguieran actuando como si no hubiera existido dicha alza, es decir, continuarían reduciendo costos y posponiendo proyectos de inversión", sostiene.

¿Y cómo influye esto en la economía familiar? Acuña estima que habrá un alza en los niveles de incertidumbre "debido al temor de perder sus empleos", lo que a su juicio podría repercutir en menos consumo.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores económicos en un determinado mes. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución mensual del producto interno bruto (PIB).

