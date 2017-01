Expertos analizan con cautela Imacec de noviembre y esperan que 2017 sea un poco mejor

Foto: AFP.

Pablo Contreras Pérez

Pese a que estimaban que el resultados sería mejor, los expertos reaccionaron con cautela frente al 0,8% que creció la actividad económica de noviembre.

"Esperaba un poco más en parte por un rebote del mes anterior y porque la confianza empresarial se ubicó en terreno neutro", explica a DiarioPyme Cristián Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), aunque llama a no sobreinterpretar esta cifra.

En tanto, para Alejandro Urzúa, académico de la Universidad Andrés Bello, el dato no es positivo, debido a que la tasa de comparación con el mismo lapso de 2015 "era bastante baja" y al igual que el ministro de Hacienda, expresa su preocupación porque la debilidad no sólo se está dando en el sector minero. De hecho el Imacec no minero tuvo una débil expansión por el mal desempeño de la industria manufacturera.

Perspectivas "algo mejores" para 2017

Pese a que ambos especialistas coinciden en que este año será "algo mejor" que 2016, ponen el foco en distintos ámbitos para prever cómo se viene la mano.

"Pese al efecto del dólar y la recuperación de EEUU, Europa sigue lánguida, el resto de los socios latinoamericanos siguen bajos y China redujo se tasa de crecimiento y se quedó en el 6%", comenta Echeverría, pero sostiene el viejo continente tendrá una trayectoria lenta de crecimiento, aunque lenta y la perspectiva regional mejoraría, por un mejor desempeño gradual de Argentina y Brasil.

Si el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, habló de brotes verdes y Valdés hizo mención a "señales primaverales", Urzúa asegura que actualmente tenemos "un pasto que crece poco y le falta fertilizante" el que a su juicio es la confianza.

El académico hace hincapié en este concepto como elemento clave para la recuperación. "Más allá de cosas técnicas, la sociedad necesita confianza", insiste, debido a que eso atrae la inversión, provoca crecimiento y genera empleo.

A su juicio, actualmente hay muchos flancos abiertos, por lo que "el inversionista dice 'espero que pase este nubarrón para saber cuáles son las condiciones del juego' ". En esa línea, asegura que será clave cuando la carrera presidencial entre en tierra derecha y se definan los candidatos.

Más optimista es la visión que tiene de la minería, ya que sostiene que "la tendencia es bastante más promisoria respecto de la libra de cobre", estimando que a mediados de año podría incluso llegar a bordear los US$3,2, pero subraya en que la caída que experimentó este sector en los últimos años es una lección. "Chile debería aprender a no ser una economía monoproductora, que depende mucho de cosas exógenas".

Valdés por Imacec: "tenemos que redoblar los esfuerzos, todos, para revertir este bajón"