Este domingo vuelven a reunirse Gobierno y Mesa del Sector Público por el reajuste

Foto: AgenciaUno.

Aton Chile

Este domingo volverán a reunirse el Gobierno y los dirigentes agrupados en la Mesa del Sector Público, con el fin de alcanzar un acuerdo por el reajuste. Los trabajadores del sector llevan dos semanas en paro y el conflicto ha repercutido especialmente en la atención de Salud y el retiro de la basura.

Acerca de la reunión del viernes que terminó en la madrugada de hoy sin resultados positivos, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, explicó que "el Ejecutivo vuelve todo a punto cero. Hoy dice el subsecretario el reajuste es cero y lo máximo 3,2; o sea, de ese rango no se pueden mover".

En la reunión participaron los dirigentes de la mesa y los subsecretarios de Interior, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y Hacienda, además del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Manuel Monsalve.

Gajardo lamentó que el Gobierno no contestara los cuatro puntos planteados por la mesa, como un reajuste que recupere el poder adquisitivo y modificación de las líneas de corte para los bonos a las acordadas en 2015.

"No hay respuesta alguna. El tenor del debate fue sobre la visiones de la realidad socioeconómica del país; donde la autoridad defiende su política laboral y los dirigentes manifiestan su crítica", sentenció el dirigente.

"Lo concreto es que no hay respuesta a los 4 puntos. Lamentable porque el Gobierno solo propone otra reunión", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, señaló que "era positivo que nos encontráramos, pero no es positivo que en este encuentro no haya bases. Creo que el Gobierno debería haber llegado con alguna propuesta y no esperar el día domingo para traer algo".

En tanto, el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, declaró que "uno valora que se haya abierto un espacio con el Gobierno a partir de las movilizaciones intensas, a partir de que se han ido incorporando nuevos actores, pero esta reunión, que debía tener un carácter exploratorio, la verdad es que no fue tal, fue de carácter ablandatorio".

DP/PCP