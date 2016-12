Encuesta revela que el 58% de las personas tiene una imagen negativa o muy negativa de las AFP

Foto: AgenciaUno.

Ante una veintena de expertos la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, junto a la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, dieron a conocer los principales datos que arrojó la VI Ronda de la Encuesta de Protección Social.

Esta encuesta, realizada entre marzo y junio de 2016 a alrededor de 18 mil personas y que se aplica desde el 2002, abarca en un mismo cuestionario la historia laboral y previsional de los encuestados con información detallada en áreas como educación, salud, seguridad social, capacitación laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre el hogar y ha sido utilizada para avanzar en la generación de políticas públicas.



En ese sentido Krauss destacó que "la encuesta arrojó que un 68% de los encuestados tiene una opinión negativa o muy negativa del sistema de pensiones en Chile. Más de un 50 por ciento de los encuestados estaría de acuerdo en cambiarse a una AFP estatal y un 58% de las personas tiene una imagen negativa o muy negativa de las AFPs".



Los resultados de la encuesta permiten analizar impactos de un eventual aumento en la edad de jubilación. Según el sondeo, 38,9 % de los hombres se declararon pensionados y un 21% de las mujeres han seguido trabajando tras jubilarse.

En tanto, de las personas que después de pensionarse no siguieron trabajando, un 66,5% declaró que no lo han hecho porque su salud se los impide. Solamente un 18,1% no ha seguido trabajando por dedicarse a otras cosas.



"Es decir, la oferta de trabajo de los adultos mayores depende significativamente de su salud. Sin duda, resultados como los que hemos visto nos confirma que no podemos ceder en el afán de encontrar soluciones que por un lado mejoren las pensiones sin dejar de considerar la realidad de las personas", sostuvo la ministra.



Sobre el conocimiento del sistema previsional, la subsecretaria comentó que existen altos porcentajes de desconocimiento en relación al funcionamiento del sistema, costo de la comisión, saldo de las cuentas individuales, aun cuando hay una tendencia a conocer más del tema previsional, comparados los resultados de 2009 al 20015.



"Desde el año 1981 a 2008, no se realizaron iniciativas tendientes a entregar educación previsional a la ciudadanía, por ello, iniciativas como el Fondo para la Educación Previsional, creado en la Reforma al Sistema de Pensiones de 2008, abordan estos desafíos poniendo el énfasis en los derechos y obligaciones del Sistema Previsional en el marco de la Seguridad Social", comentó Jara.

Uno de los dato que demuestra esto es que el 87,3% dice no saber cuánto cobra de comisión su AFP, aunque en 2015 aumenta 2,5 puntos el porcentaje de quienes declaran conocerla con respecto de 2009.

Por otro lado, y haciendo referencia a una de las propuestas para reformar el sistema previsional, el 50,9% de las personas no está de acuerdo en financiar solidariamente la pensión de los jubilados y el 62% cree que es el Estado el que debe financiarla a través de impuestos.

Más alto es el procentaje que rechaza que se aumente la edad de jubilación de las mujeres: el 77,3% está en desacuerdo.

En esa línea, otro dato llamativo es que prevalece una importante brecha, en términos de densidades de cotización, entre mujeres y hombres: 33,2% de ellas y 23,4% de ellos tienen densidad de cotización 0%, mientras que el 23,7% de las afiliadas y el 36,9% de los afiliados tienen densidad de cotización 100%.

Asimismo, el sondeo revela que del total de tiempo trabajando (entre enero 2009 y julio 2016), de los asalariados el 100%, el 73,8% corresponde a mujeres y 65,7% a hombres.

Por otro lado, de los consultados, poco más de 2 millones dice recibir algún tipo de jubilación, de los cuales; de 1,5 millones (73,8%) reciben pensión de vejez, la que alcanza un promedio $204,4 mil

