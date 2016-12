Encuesta revela que consumidores toman pocas medidas de seguridad al usar tarjetas

Foto: AgenciaUno.

Ya sea al momento de usar medios electrónicos para pagar o al comprar por Internet, las personas no pueden obviar cierto grado de desconfianza.

Así lo confirma un estudio realizado recientemente en Chile que arrojó que un 49% de los consumidores siente que proteger su información financiera es algo tan complejo como aprender a hacer cirugías cerebrales. A pesar de ello, la mayoría de los encuestados (88%) están dispuestos a tomar las medidas necesarias para proteger su información financiera.

Esta encuesta realizada por Mastercard además da cuenta que eso sí que el 58% raramente cambia las contraseñas de sus cuentas en línea y al menos el 44% verifica la información personal en lugares públicos.

Pese a lo anterior, el sondeo también arrojó que los chilenos están listos para adoptar nuevos pagos electrónicos. Una aplastante mayoría de consumidores chilenos está lista para probar nuevas tecnologías: 8 de cada 10 chilenos (88%) están dispuestos a tomar las medidas necesarias para incorporar nuevas tecnologías de pago, tales como biométricas, apps digitales o métodos de pago sin contacto.

De hecho, de los encuestados, un 73% desea que todos los negocios y tiendas les permitan hacer pago sin contacto, y más de la mitad (69%) de los consumidores hacen sus compras utilizando los pagos digitales a través de las aplicaciones o sitios web desde sus teléfonos celulares. El estudio muestra, además, que el uso de tarjetas con chip (44%) supera al del efectivo (31%) como método de pago preferido.

"Los encuestados, a pesar de tener un gran conocimiento sobre la importancia de proteger sus datos personales y realizar transacciones seguras en línea, siguen teniendo comportamientos riesgosos, tales como no cambiar sus contraseñas o verificar su información confidencial en línea en lugares públicos", afirma Patricio Hernández vicepresidente senior de procesamiento para MasterCard en Latinoamérica y el Caribe.

El ejecutivo también destaca que los consumidores tienen altos niveles de aceptación de las nuevas tecnologías que vayan en pos de más seguridad en sus transacciones.

Claves para los compras navideñas

Como ya los consumidores se preparan para hacer sus compras de fin de año, aquí van algunas recomendaciones para evitar riesgos innecesarios:

• Cree contraseñas poderosas. Las contraseñas fuertes son complejas, con mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Cambie su contraseña al menos una vez al año. Utilice diferentes contraseñas para diferentes fines y asegúrese de contar con los medios necesarios para recuperarlas, tales como una cuenta de correo electrónico aparte.



• Compre en comercios reconocidos. El auge del comercio electrónico hace que comprar sea más práctico que nunca, pero solo debe comprar a través de sitios web de confianza.



• Utilice tarjetas con chip. Las tarjetas con chip ofrecen muchos beneficios; entre los principales se encuentran la reducción del fraude, y la realización de transacciones más seguras.



• Verifique sus extractos. Al revisar los extractos de su tarjeta, sabrá si se procesó alguna compra no autorizada. Si nota que hay compras inusuales o no autorizadas, comuníquese de inmediato con su banco. El número del servicio de atención al cliente aparece siempre en el reverso de su tarjeta de crédito o débito.



• Manténgase alejado de las estafas. No abra links o archivos adjuntos en correos electrónicos que provengan de fuentes desconocidas, y no comparta los datos de su tarjeta de crédito o su información personal (contraseñas, fecha de nacimiento, número del seguro social) a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o de redes sociales que usted no haya solicitado. Si suministró los datos de su tarjeta de crédito y luego le parece sospechoso, comuníquese con su banco.



• Viaje seguro. Utilizar su tarjeta de crédito mientras está de viaje significa que puede evitar tener que llevar grandes cantidades de efectivo. Conserve los recibos de las compras que haga con su tarjeta de crédito y verifique que no haya nada inesperado cuando regrese a casa. Considere comunicarse con su banco con antelación para notificar que saldrá de viaje.



• Conozca los hechos. El banco que emitió su tarjeta de crédito es el que tiene la relación crediticia con usted, el tarjetahabiente. Si llega a tener cualquier pregunta sobre alguna compra o transacción, llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta para comunicarse directamente con su banco.

