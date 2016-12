El 63% de inmigrantes latinoamericanos en Chile no trabaja en lo mismo que en su país de origen

Foto: AgenciaUno.

Pablo Contreras Pérez

Pese a que actualmente más de un 50% de los inmigrantes que han llegado a Chile está trabajando en un empleo estable y de manera dependiente, al revisar las cifras más en detalle, la capacidad de estos trabajadores no estaría siendo lo suficientemente aprovechada.

Así por lo menos lo consigna el estudio "Migrantes latinoamericanos en Chile" del Banco Interamericano del Desarrollo, el que da cuenta de las dificultades de los extranjeros de la región hacer valer sus conocimientos.

Por un lado, el sondeo muestra que de los migrantes que llegan a nuestro país tienen un nivel educacional mayor al de los chilenos, de acuerdo a los que respondieron esta encuesta. De hecho, sólo 14% tiene menos que educación media completa y un 45% la completó. En tanto, una minoría tiene un diploma universitario, pero el 29% completó una educación post-secundaria técnica o tienen estudios universitarios incompletos.

Pese a ello, esto no parece ser una ventaja, debido a que un poco menos de 15% de los individuos con educación técnica y casi 30% de los con diplomas universitarios han convalidado sus estudios en Chile. Mientras que del total, un 5% declara que no pudo hacerlo dado que su título no está reconocido en nuestro país.

Estos datos se suman a otro escenario para los inmigrantes: el que el 63% declara no trabajar en la misma área que lo hacía en su país de origen. "Esto podría eventualmente implicar un desaprovechamiento de las habilidades adquiridas por los inmigrantes en sus países de origen, generando así peores condiciones de empleo", subraya el informe.

Expertos subraya que se están desaprovechando capacidades

Mientras el Gobierno aún trabaja en una nueva legislación en torno al tema (la actual data de 1975), los expertos explican que la falta de mecanismos y normas provoca que las capacidades de los extranjeros no resulten provechosas para la economía local.

"Chile está al debe en política pública no tan solo para inmigrantes, el país está al debe en empleos de calidad para los propios chilenos, por lo que resulta más difícil aún que no se esté preparado para un inmigrante", asegura Fernando Fuenzalida, director de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián.

A su vez, Silvana Bertoglio, senior consultant de la empresa de recursos humanos Randstad, opina que el capital humano extranjero estaría siendo desaprovechado. "En Chile hay escasez de personal altamente calificado y especializado para la demanda que tienen algunas industrias y esta brecha es compleja de cubrir localmente en el corto e incluso en el mediano plazo", asegura.

En esa línea, Fuenzalida refuerza esa idea, comentando que Chile no tiene políticas que favorezcan el reconocimiento de la mano de obra especializada de los extranjeros, es decir, "nos estamos perdiendo una oportunidad tremenda como país de poder incorporar profesionales calificados".

Respecto del gran porcentaje de personas que no se dedica a lo mismo que realizaba en su país, pese a que coincide con el diagnóstico del informe, Bertoglio hace un matiz, ya que "también hay que considerar que existe un número importante de inmigrantes que llega al país sin dinero, por lo tanto, tiene la necesidad de desempeñarse rápidamente en cualquier trabajo para poder sustentarse".