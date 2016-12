El 46% de los reclamos contra cajas de compensación no recibe respuesta favorable

Foto: AgenciaUno.

El Sernac informó este miércoles que durante el primer semestre del 2016 recibió 1.354 reclamos contra las cajas de compensación, es decir, se produjo una disminución de un 27,6% respecto al mismo periodo de 2015, cuando se registraron 1.869 casos.

A su vez, el balance entregado por el organismo junto a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), mostró una disminución en la mayoría de los motivos que generaron las quejas.

Las principales causas de reclamos entre los consumidores fueron los siguientes:

No reversar cargos mal efectuados (19,2%).

No reconoce deuda (9,3%).

Duplicidad de cobros (8,6%)

Cobros excesivos de tasa de interés (5,0%).

Sin embargo, el ítem "Cobranza extrajudicial no corresponde", tuvo un aumento de un 35%, lo que se produce en cada una de las cajas, destacando dos de ellas. Por tal razón, el Sernac ofició el pasado 30 de noviembre a ambas entidades, solicitándoles información respecto de cómo operan sus políticas de cobranzas extrajudiciales, qué mecanismos utilizan para realizar este tipo de acciones, si este tipo de prácticas las realizan directamente o las tienen externalizadas; entre otras.

El organismo indicó que una vez que analice las respuestas a estos oficios, se evaluarán las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Por otro lado, el estudio detalló que hubo una disminución en la no respuesta de los reclamos por parte de las firmas analizadas, pasando del 16,73% el primer semestre de 2015 a un 4,06% en el mismo lapso de este año, mientras que el ítem "proovedor acoge" subieron desde un 46,58% a un 53,97% entre los mismos periodos. Aún así, el nivel de reclamo no acogido o no respondido alcanza el 46,03%

El director Nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, destacó que las cajas de compensación tienen en su mayoría a adultos mayores como sus principales beneficiarios y subrayó que son organizaciones "sin fines de lucro, que deben respetar las condiciones contratadas, cobrar lo justo y no vulnerar los derechos de las personas más indefensas".

Puedes revisar más detalles de ranking a continuación:

