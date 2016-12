Edil de Puente Alto y expropiación a Cmpc: "La colusión predispone al alcalde y al concejo municipal a tomar decisiones"

Foto: AgenciaUno.

Pablo Contreras Pérez

Este jueves la Municipalidad de Puente Alto anunció que iniciará un proceso de expropiación de parte de un terreno peteneciente a la empresa Cmpc, con el objetivo de abrir las avenida Nonato Coo y Pie Andino.

En conversación con DiarioPyme de Publimetro, el alcalde de la comuna, Germán Codina explica que la decisión se tomó luego de que la firma del grupo Matte no cumpliera con las intenciones de colaborar expresadas en diferentes reuniones que sostuvieron.

"La comuna necesita de una vez por todas que se le de apertura a dos calles que históricamente la Papelera se ha negado a abrir", explica el edil, añadiendo que sólo estamos pidiendo que se respete el plano regulador, no solo de la comuna, sino que también de la Región Metropolitana. No estamos pidiendo nada que esté fuera de Estado de Derecho", asegura.

Codina comenta que la necesidad de llevar a cabo esta solicitud es por la urgente necesidad para descomprimir la congestión que se provoca en el centro de la comuna, ya que la única vía principal disponible es avenida Concha y Toro (continuación de avenida Vicuña Mackenna), la que está colapsada, pero insiste en que la Papalera se ha negado constantamente a colaborar.

"Le pedimos incluso que nos permitiera circular por avenida Nonato Coo, que la tienen cortada, le pedimos que nos dejara pasar los furgones escolares en la mañana y en la tarde para que los niños no tuvieran que estar en los tacos y ellos se negaron", subraya.

El alcalde de la comuna más populosa del país lamenta esta situación, sobre todo porque la Cmpc es una empresa histórica que se desarrolló allí. "Siendo una empresa que recibió tanto apoyo de Puente Alto para crecer, en el fondo lo que nosotros le hemos pedido es que le devuelva la mano a la comunidad (...) Si lo que necesitamos no es que manden cartas diciendo que van a dar un pedazo de terreno, necesitamos que hagan la calle (Pie Andino) y que Nonato Coo, que ya está hecha, la abran", dice.

Pero Codina también argumenta que la decisión del concejo municipal está relacionada a los casos de colusión en los que se ha visto involucrada la compañía aludida.

"La comunidad y yo como autoridad estamos muy molestos con los casos de colusión. Ellos realmente han perjudicado a miles de personas pobres y de clase media, coludiéndose por el valor del papel higiénico y de los pañales y encuentro que es escandalosa la impunidad que ha habido. Más encima, la empresa está en nuestra comuna, se colude a la gente de nuestra comuna, gente a la que no le abre la calle (...) me parece lógico que tenga que compensar a la comunidad de Puente Alto, que por lo menos le abra la calle", sostiene.

En ese sentido, reafirma su posición, añadiendo que "una empresa que daña la fe pública, engañando a la gente con colusión, no puede pedir que nosotros tengamos un trato generoso con ellos y seguir con las calles cerradas".

Si bien, dice que tiene claro que como municipalidad no pueden tomar acciones legales por ello, sí reconoce que "la colusión predispone al alcalde y al concejo municipal a tomar decisiones frente a que evidentemente nos damos cuenta que una empresa que no ha tenido miramientos para enriquecerse con el tema de la colusión, pero sí nos pide a nosotros miramientos en generosidad para no hacer cumplir el plano regulador".

Cmpc rechaza "las expresiones y amenazas" de alcalde de Puente Alto tras anuncio de expropiación