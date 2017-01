Diario británico destaca 10 paisajes chilenos que todos deberían conocer

Chiloé y su Parque Tantauco es uno de los lugares destacados. Foto: AgenciaUno.

Si se le pregunta a un turista extranjero por destinos de Chile que conoce o le gustaría conocer, seguramente mencionará algunos de los más clásicos, como la Patagonia, la nieve o San Pedro de Atacama.

Esa tendencia es precisamente la que quiso romper el diario The Guardian, el que destacó diez paisajes de nuestro país "de los cuales seguramente nunca habrás oído hablar".

El medio británico usa una selección de destinos a lo largo de nuestro país, y que según menciona, merecen ser conocidos más allá de los lugares turísticos clásicos. La nota es a propósito de que a partir de este martes 3 de enero la aerolínea British Airways está volando directo entre Santiago y Londres, cuatro veces a la semana.

El primero que se menciona es el Valle del Elqui, que se encuentra hacia el interior de La Serena, "la segunda ciudad más antigua de Chile", comenta. Destaca el contraste que se produce con montalas secas y estériles, que se combinan con un valle de "vides de uva verde esmeralda de pisco", calificándolo como un oasis al sur del Desierto de Atacama. También mencio a la posibilidad de mirar las estrellas en una media docena de observatorios.

The Guardian luego describe al Cajón del Maipo, donde destaca al volcán Tupungato y sus más de 6.500 metros de altura. El diario hace mención a que este es un destino recurrente de los habitantes de Santiago, pero subraya que es un lugar cercano para los extranjeros que quieran hacer rafting. "Se puede acampar junto al río, ir de excursión al glaciar San Francisco, a los baños geotérmicos de Baños Morales, o incluso esquiar por la ladera de una montaña (junio-agosto) en el complejo asequible: Lagunillas", dice.

Otro destino que invita a conocer son todos las cascadas del valle central de Chile, donde resalta el Parque Nacional Siete Tazas, "una serie de piscinas en un estrecho desfiladero que fueron talladas en la roca de basalto negro por el río Claro". También destaca las cascadas Velo dela Novia en el Cajón del Maipo, y más al sur, La Leona en Panguipulli.

La costa de Cobquecura y Buchupureo es también destacada por el artículo, asegurando que "recuerda curiosamente a la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda, con colinas verdes esmeralda y largos tramos, solitarias de arena". Se menciona que este fue el epicentro del terremoto 8.8 de febrero de 2010 y se mencionan los pequeños y coloridos pueblos hechos de adobe, donde aún existen "agricultores que todavía utilizan carros de bueyes tirado", pero también hace mención a la práctica del surf que se lleva a cabo allí.

El diario británico también describe al Lago Budi, que dice, se ubica "en un rincón olvidado de la región de La Araucanía". Cuenta que es de agua salada debido a que nació tras el tsunami generado por el terremoto de 1960 y "sus costas están pobladas por el mayor grupo indígena que sobrevive de Chile", haciendo eco del pueblo mapuche, quienes "han transformado este lugar sereno en un destino único del 'etnoturismo', donde los visitantes pueden dormir en los hogares ruka tradicional, hacer el trabajo mano a mano con los artesanos locales y comer alimentos abundantes mapuche como milcao (empanadas de papa rallada) y harina tostada (harina de trigo tostado)".

A continuación se destaca al Parque Nacional Conguillío, con su extenso bosque de araucarias y que "es uno de los últimos lugares en la Tierra que se ve como lo hizo cuando los dinosaurios poblaban el planeta", según The Guardian, agregando que ese fue el motivo para que el canal BBC hiciera su documental "Caminando entre dinosaurios" en este lugar.

Pucón es otro de los destinos mencionados, resaltando que "es el hogar de más de una docena de baños geotérmicos donde se puede descansar los huesos cansados en 40 ° C aguas, a menudo a la vista del volcán Villarrica".

Dentro de los más de 4.200 kilómetros de costa de Chile, The Guardian se detiene en la Caleta Cóndor, que tiene una "playa blanca como el hueso" y que "está escondida en una reserva indígena de la comunidad huilliche". El medio comenta que el turismo aún es incipiente y que las casas de las familias de la localidad son la única alternativa real para acampar.

La Región de Los Lagos es otro punto que el diario británico recomienda conocer, particularmente el lago Todos los Santos, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Menciona también a "Chile Turismo Rural", la iniciativa patrocinada por el Gobierno que ayuda a las comunidades rurales. Allí, el consejo del medio inglés es abordar un pequeño bote, pasar por las pequeñas cabañas y casas de campo y comenta que algunos visitantes podrán continuar del viaje en barco a la localidad de Peulla, en el otro extremo del lago "y seguir la ruta del Che Guevara de 'Diarios de motocicleta' ".

Finalmente, The Guardian menciona la recientemente golpeada isla de Chiloé, la que asemeja a la Irlanda rural,. Allí destaca el Parque Tantauco que, dice, nació para proteger no sólo a los bosques vírgenes, sino también un marsupial-ratón de tamaño poco común (monito del monte) y el ciervo más pequeño del mundo (el pudú sur), y resalta que fue creado por el expresidente Sebastián Piñera. "Cuenta con 93 millas de senderos bien señalizados, así como una mezcla de los campings totalmente equipadas y refugios no tripulados (cabañas), por lo que es ideal para excursiones de varios días", comenta.

DP/PCP

Llega a Chile el primer vuelo sin escalas de British Airways