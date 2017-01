Cómo y por qué proteger los datos personales

Foto: AgenciaUno

¿Por qué me suben el seguro de vida? ¿El plan de salud? ¿Por qué no aceptan a mi hijo en el colegio? ¿Por qué no obtuve este empleo? ¿Por qué recibo tantos anuncios de publicidad? El tráfico ilegal de datos es peligroso y limita los derechos de las personas.

Además, los peligros de revelar todos los datos también implican exponerse a ser víctima de estafa o robo e incluso sufrir suplantación de identidad.

Ante esto, Romina Garrido, directora ejecutiva de Fundación Datos Protegidos, explica que los derechos de la ciudadanía respecto al manejo de datos se basan en cuatro pilares: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

"Tenemos derecho a saber quién los tiene, para qué, por cuánto tiempo, si los compartirá con otro y por qué, y a oponerme a eso en ciertos casos. Tenemos derechos a rectificar o modificar información incorrecta de manera simple, a solicitar que los datos sean borrados (cancelados) cuando ya no exista ningún vínculo con el que me los pidió. A que sean tratados con seguridad y diligentemente y, sobre todo, a no entregar datos que no sean pertinentes o que nos parezcan excesivos, y en ese caso a oponernos", detalla.

La experta agrega que "en Chile todos los ámbitos de tratamiento de datos están vulnerables, pues no existe control de la información por parte de las personas, ni supervisión de alguna autoridad". Un caso de la vulnerabilidad de los datos es el del Servel, ejemplifica.

Cómo protegerlos

Garrido señala que es necesario "ser conscientes de la información que revelamos, que compartimos en redes sociales y empoderarnos de este derecho".

Un ejemplo es la información que un consumidor entrega al momento de efectuar una compra, lo cual no es obligación, aunque las tiendas buscan enganche a través del cambio del producto si es que se pierde la boleta, los puntos que acumulan, entre otros. "Detrás de eso están juntando mis hábitos", dice Garrido.

"Lo primero es preguntarnos y empezar a preguntarle a todos los que me piden mis datos para qué los quieren, si los compartirán con otros, cuanto tiempo los conservarán", finaliza la experta.