Cómo utilizar la red de contactos para encontrar trabajo

Foto: Getty Images

La búsqueda de trabajo suele ser difícil, pero si acudes a tus redes de contacto la suerte podría cambiar.

"Generalmente el personal se entera de los próximos empleos vacantes mucho antes de que estos se publiquen", asegura la jefa de la Unidad de Egresados Alumni de la Universidad del Pacífico, Catalina Reyes. Muchas de las mejores vacantes de empleo no se publican inmediatamente en la web, por lo que enterarse antes de que se abra un nuevo puesto de trabajo gracias a la ayuda de un contacto en la empresa puede ser de gran utilidad.

"Muchos puestos vacantes no se publican, porque el supervisor no ha tenido tiempo de hacer una reseña describiendo el puesto o poner un anuncio de dicho empleo, porque es probable que exista la necesidad del puesto pero que todavía éste no haya sido creado o aprobado y, por último, porque cuando aparece un aviso en el periódico, la empresa recibe cientos de llamados y currículums de personas cuya confiabilidad y actitudes son desconocidas. Es preciso que alguien haga una selección de entre todos esos llamados y currículum para poder encontrar unos pocos candidatos calificados", señala Reyes.

Teniendo un contacto al interior de una compañía, podrías saber con antelación si se abre un nuevo puesto de trabajo y comenzar el proceso de selección antes y con mayores posibilidades de llegar a la ansiada etapa de entrevista.

"La primera cosa que hacen muchos de los supervisores cuando necesitan un nuevo miembro del personal es preguntar a sus propios empleados y conocidos si saben de alguien confiable preparado. Así, puedes aumentar tus posibilidades analizando tu búsqueda de empleo con amigos, parientes y colegas, y solicitándoles que te presenten personas de otras empresas", apunta la experta en empleabilidad.

Conversar y avisarles a tus conocidos y amigos que estás en busca de un nuevo empleo ayudará a que te tengan presente si alguna oportunidad laboral llega a sus manos. Recordarán que les comentaste sobre tu interés en tal área y probablemente te llamarán.

"La red de contactos tiene muchos objetivos, por ejemplo: hallar más información acerca de tu campo en las diferentes compañías, aumentar tus contactos y ampliar dicha red con el objeto de tener el máximo de personas posibles participando en tu búsqueda de empleo, y exponer y practicar tus habilidades para la entrevista en una situación informal, de baja presión, ser reconocido, de tal manera que si se presenta alguna vacante de empleo, el contacto pensará en ti", indica la académica de la U. del Pacífico.

Para comenzar a elaborar la red de contactos se debe hacer una lista de todas las personas que conoces, estén o no familiarizados con el trabajo que haces, por ejemplo familia, parientes, amigos, vecinos, compañeros, empleados, antiguos colegas, jefes actuales y antiguos, personas de clubes sociales, etc.

"Probablemente, cuando la persona haga la lista logrará tener de 25 a 50 personas, quienes se transformarán en sus 'agentes publicitarios' y fuentes de información. Además, le llevarán a encontrar contacto secundario (personas que aún no conoces), pero que pueden conocer a ejecutivos empleadores. También se encontrarán con algunos puntos muertos, es decir, cuando los contactos primarios no producirán contactos secundarios útiles, y algunos contactos secundarios no le ayudarán a conocer a los empleadores. Pero, en promedio, tiene más posibilidades que sólo respondiendo a un aviso de la web", asegura la especialista.

"Es probable que te sientas reacio a comenzar a utilizar tus contactos, pero debes recordar que estás solicitando información, no favores", dice Reyes, quien subraya que muchas personas saben que probablemente el día de mañana se encontrarán en la misma situación que tú.