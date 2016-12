Cómo postular a un empleo de verano

Foto: Gentileza

Para muchos jóvenes, el verano permite su estreno en la vida laboral, debido al aumento de la demanda de trabajos de prácticas profesionales o incluso transitorios, especialmente en el rubro del comercio.



“Al postular a un cargo, muchos jóvenes se quejan que les solicitan experiencia laboral previa. El verano genera una gran cantidad de puestos de trabajo donde no se requiere experiencia, pero en los que sí se puede adquirir trayectoria laboral que más tarde quedará en un curriculum vitae”, explica Claudia Cubillos, psicóloga laboral de Reclutamiento y Selección de GrupoExpro.



Este tipo de experiencias sirven en un futuro “cuando el joven desee encontrar un empleo formal, porque cada lugar de trabajo demuestra la capacidad de ser responsable y participar de una cultura laboral, como ser puntual y responder a una jefatura”, añade.



La experta de GrupoExpro entrega los siguientes consejos para aquellos jóvenes que postulan a un empleo temporal de fin de año:



Sin seudónimo: en el curriculum, es importante poner en un lugar visible los datos personales y números de contacto, porque no es poco frecuente el envío de números de teléfono mal escritos o correos electrónicos poco serios. Cubillos aconseja colocar una cuenta de correo electrónico sin seudónimo, utilizando nombre y apellido, que transmitirá más confiabilidad.



Reclutadores en LinkedIn: crea un LinkedIn y busca ahí “Reclutamiento y Selección”, agregando como contacto a personas que trabajan en este rubro, pues es probable que estén permanentemente publicando ofertas laborales en esta plataforma.



Buscar empresas reclutadoras en redes sociales, como Facebook y Twitter, donde también publican ofertas solicitando vendedores, promotores, testeadores y ordenadores de tienda.



Asunto: cuando se envía el curriculum vitae vía mail, se recomienda colocar en el “Asunto” el nombre del cargo al que se postula. Los reclutadores buscan muchos puestos de trabajo, por lo que titular correctamente el “Asunto” es el primer filtro para ser considerado.



Formalidad: el día de la entrevista, llegar a la hora estipulada e ir vestido formal para proyectar desde el principio compromiso con el trabajo al que se postula.



Sinceridad en los test: frente a los test sicológicos es mejor ser sincero, pues cada examen mide aptitudes para un tipo de trabajo y, lo que es una debilidad en un empleo, puede ser una fortaleza en otro.



Tiempo disponible: como los empleos transitorios o temporales son por períodos acotados de tiempo, es clave durante la entrevista laboral responder con franqueza el tiempo exacto en el que se estará disponible para trabajar, para que quienes realicen la contratación lo sepan desde un comienzo.



Dejar el trabajo anterior: dejar un trabajo antes de plazo puede afectar el futuro laboral. Mantener buenas relaciones con agencias de empleo denota responsabilidad y es probable que sea la puerta de entrada a trabajos más estables.



Futuro CV: Concluido el trabajo temporal, en el currículum especificar en la experiencia que era un “Plazo fijo” o “Servicio Transitorio”, para que el futuro empleador comprenda que se trataba de un empleo por tiempo definido y que la desvinculación no se debió a una evaluación negativa, sino al término del proyecto.