Columna de Matías Godoy: "¿Derogar la ley reservada del cobre?"

Al 30 de septiembre de este año Codelco registró pérdidas de poco más de US$ 313,6 millones. Si bien el presidente ejecutivo Nelson Pizarro anunció pérdidas por US$18 millones, pareciera ser que a los resultados consolidados le descontó las pérdidas atribuibles a su controlador: el Estado. Todo esto se desprende al revisar los estados financieros de Codelco consolidados intermedios disponible en el sitio web de la minera.

Un magro resultado mucho peor que las pérdidas de US$ 42,1 millones anotadas en el mismo periodo de 2015. Si bien la cuprífera anota una ganancia bruta de US$ 1.061,5 millones (resultado de la diferencia entre ingresos y costos de ventas) finalmente son otros gastos los que erosionan la totalidad de recursos que la estatal logra, a mal traer, cosechar.

La pérdida podría ser aun mayor, si no fuera porque la estatal apuesta a acceder a un beneficio fiscal de US$308 millones. Se prevé que estos finalmente reduzcan una perdida total proyectada de US$621,8 millones a los US$313,6 millones inicialmente mencionados.



El 2015 fue un año negro para la minera de cobre más grande del mundo. Sin embargo este año se plantea peor. Las alarmas se encendieron hace meses clamando para que el Estado capitalizara a la empresa. El punto más álgido de dicha solicitud fueron las palabras de Pizarro, cuando en un seminario clamó por empatía al asegurar que en Codelco "no había un peso".

Al respecto muchas personas no se sorprenden de la actual situación al observar la estrepitosa caída del precio del cobre. Y es que desde los US$ 4,47 por libra que anotó en julio de 2011, el precio del metal rojo comenzó a caer incansablemente hasta ubicarse en US$2 a comienzos de agosto de este año. Sólo en los últimos meses el metal ha recuperado valor al situarse en US$ 2,6. Pero la pregunta es: ¿Las pérdidas de Codelco son sólo atribuibles al bajo precio del cobre? La respuesta es rotunda. No.



Este año la cuprífera tiene comprometidos US$603,5 millones por concepto de la Ley Reservada del Cobre, normativa que obliga a Codelco a destinar el 10% de sus ventas brutas anuales a las Fuerzas Armadas. Esto representa casi la totalidad de las pérdidas que anotaría la estatal sin considerar el beneficio fiscal al cual podría acceder este año. Así resulta lógico pensar que la mencionada norma es responsable de las pérdidas de compañía.

Un tema que sin duda marcará el debate presidencial en un año electoral, donde se verá si lo político prima sobre lo económico financiero. Por lo pronto las cifras revelan que pareciera resultar indispensable discutir formas alternativas de financiar a nuestras huestes, ya que la volatilidad del precio del cobre, los altos compromisos que ya posee la estatal con sus trabajadores y acreedores, y la poca capacidad de reducir los costos de venta (ya situados en mínimos) aparentemente pronostican que el financiamiento constante de la defensa nacional no puede seguir siendo sostenible en el tiempo sin arriesgar la operación de la empresa.

