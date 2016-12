Columna de Leo Meyer "La innovación nos importa a todos"

Foto: AgenciaUno.

Soy bien directo y claro en lo que voy a desarrollar en esta columna: si nosotros como chilenos no nos preocupamos de transformar a la innovación en un tema prioritario para nuestras autoridades, de nada sirve que ellos hagan el esfuerzo.

Obviamente existen discursos técnicos y lejanos en torno a qué es "innovación", pero esos son apenas la punta de un iceberg que se eleva sobre el mar de ignorancia que oculta millones de iniciativas innovadoras que ya existen o que intentan desarrollarse de manera sólida y sostenida en el tiempo.

En Chile hay mucha innovación que no vemos y por diversas razones: porque los medios de comunicación de masas no les dan espacios, porque somos chaqueteros y apenas las terminamos de adular las criticamos, o simplemente porque no queremos verlas.

Bueno, hagamos un esfuerzo como chilenos por apoyar a nuestros compatriotas innovadores y a nosotros mismos como sociedad ¿Cómo? Algunas ideas que no requieren grandes sumas de dinero, sino más bien un 1% de esa actitud de lucha y perseverancia que tienen los propios emprendedores que se la juegan por hacer innovación hecha en Chile:

- Partamos con lo más simple: se viene la Navidad ¡Compra productos innovadores hechos en Chile! Búscalos y los encontrarás, hay por montones.



- Si haces clases en un colegio, instituto o universidad, o si eres usuario de la educación en Chile, preocúpate por que la "innovación" sea un tema presente en las discusiones del aula. Así ayudas a construir una masa crítica que la conozca y valore cada día más. ¿Qué saben tus hijos de innovación?



- Revisa y participa en foros centrados en innovación. Gracias a internet, gran herramienta democratizadora de este tipo de temas, hoy tienes acceso infinito a material universal que demuestra el impacto de la innovación en la vida diaria de las personas y en el desarrollo de la economía. Te sorprenderá saber que son muchos los chilenos que participan de iniciativas mundiales en torno a la generación de contenido vinculado a la innovación.



- Comprende cómo ha afectado la innovación en el desarrollo de TU industria, ahí donde trabajas y en tu entorno social. ¿Tu pensabas que la innovación no es algo que te importe? Lo que probablemente no sabes es que SI te importa porque eso que haces viene de la innovación.



- Busca en internet "Feria de Prototipos Santiago 2016" y asiste. Es gratis. Es una muestra de la innovación hecha en Chile hoy y hacia el futuro, que te ayudará a conocer y valorar mucho más lo que hacemos en nuestro país.

Podría seguir pero pienso que estos cuatro pasos iniciales son suficientes para inseminarte con la idea de que la innovación es parte de ti, de nosotros como sociedad y que por lo mismo somos en gran parte responsables de su éxito. Si somos capaces de unirnos ante las catástrofes hagámoslo también para algo tan constructivo como es la innovación.

Leo Meyer

Periodista, fundador de diariopyme.com

y de la comunidad innovarock.cl

@leomeyer

