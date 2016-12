Codelco logra US$79 millones de excedentes en el tercer trimestre

Foto: AgenciaUno.

En un nuevo balance, Codelco informó que en el tercer trimestre logró 79 millones de dólares en excedentes, logrando el segundo resultado positivo de manera consecutiva y mejorando los US$54 millones del periodo abril-junio

"Vamos emergiendo hacia la superficie", destacó el presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, al destacar que se obtiene este resultado a pesar del precio del cobre, lo que lo explica por el plan de productividad y reducción de costos. Con esto, entre enero y septiembre, las pérdidas se redujeron a US$18 millones.

En tanto, durante el periodo la firma le entregó al Estado US$733 millones por concepto de Ley Reservada del Cobre y royalty.

Frente a estos datos, Pizarro fue enfático al decir que pese a que los malos resultados están quedando en el pasado, "no hay espacio para las desviaciones".

Se reducen costos y se cumplen metas de producción

Entre enero y septiembre, Codelco logró reducir sus costos directos en un 8% respecto de igual periodo del año pasado.

Al respecto, Pizarro destacó que esta cifra es un 11% más bajos que el resto de la industria. "Esta empresa pública puede ser tanto o más competitiva que una empresa privada", subrayó. Respecto de la meta de la reducción de costos en alrededor de US$400 millones, cifra "que la vamos a cumplir", aseguró.

El ejecutivo enfatizó que la cuprífera logró estos resultados en un escenario complejo, considerando que la variación del dólar ha impactado en los resultados en US$692 millones. En tanto, la caída del valor del cobre significó una merma en estos resultados de US$863 millones.

Asimismo, el balance dio cuenta de que pese a la caída en la producción de un 6,2%, se cumplió la meta impuesta por la compañía.

Precio del cobre: "Estamos en un jolgorio"

Nelson Pizarro también se refirió a la fuerte alza que ha registrado el precio del cobre tras el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de EEUU. Si el 8 de noviembre, el valor del metal estaba en US$2,29 la libra mientras que este viernes cerró en US$2,64. "Estamos en un jolgorio. No sabemos cuánto va a durar", expresó.

Asimismo, dijo que "es sorprendente. Así como cayó de forma violenta, al parecer se pegó una levantada, el punto es por qué" señaló, añadiendo que esto "tiene una componente especulativa", haciendo referencia al plan de desarrollo de infraestructura anunciado por el mandatario electo del país del norte.

"Ésa es una expectativa importante que imapcta en el mercado, pero hay otras cosas quer son mas estructurales como el consumo de China", subrayó Pizarro.

En ese sentido destacó que el gigante asiático haya aumentado su expectativa de consumo de cobre para 2016 de 2% respecto a 2014 al 5%, añadiendo las importantes metas de infraestructura que se fijó el gobierno chino para el próximo año.

A la espera de la capitalización

Mientras mejora sus resultados, Codelco sigue a la espera del anuncio del Gobierno de una nueva capitalización. Al ser consultado por esto, el presidente de la firma dijo que "entendemos los tiempos de Hacienda", pero espera que se de a conocer en las próximas semanas.

Recordada es la frase de Pizarro cuando dijo que en la cuprífera no había "ni un puto peso". En esta ocasión, aseguró que "el hecho de que hayamos revertidos las pérdidas no significa que hay plata (...) Las necesidades de caja no alcanzan a ser satisfechas con el precio del cobre".

DP/PCP