Balanza comercial cierra 2016 con superávit de US$ 4.557 millones

Foto: AgenciaUno

La balanza comercial de Chile registró un superávit de US$ 1.227 millones en diciembre gracias al alza en las exportaciones, que anotaron su mayor nivel en dos años, informó este lunes el Banco Central.

En total, los envíos sumaron US$6.224 millones, esto es un 20% más en relación con diciembre de 2015. En tanto, las importaciones cayeron 2,4% a US$4.997 millones.

Es así como 2016 la balanza comercial cerró con un superávit de US$ 4.557 millones, un 30,4% más que el año anterior. Las exportaciones totalizaron US$ 59.917 millones y las importaciones US$ 58.625 millones.

Las exportaciones acumularon un descenso de 3,7% en el año, mientras que las importaciones cayeron en 5,9%.

Cobre al alza

Un aumento de 12,1% registraron las exportaciones de cobre en diciembre, alcanzando US$ 2.943 millones.

En lo acumulado del año, los envíos del metal rojo totalizaron US$ 27.557 millones en 2016, un 8,9% menos a lo registrado en 2015.