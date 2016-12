Año Nuevo: ¿Momento de replantear la carrera laboral?

Foto: Getty Images

Llega fin de año, y con él la usual autoevaluación de lo que fueron estos últimos 12 meses. Dentro de esta necesaria reflexión, el trabajo siempre es un punto a considerar: hay quienes terminan el año con la sensación de que no han avanzado en su vida laboral, ya sea porque no les gusta donde están, no ganan lo suficiente, o porque desean seguir avanzando en su empresa y no saben cómo.

“Esta es una muy buena época para que hagamos una evaluación profunda de nuestra situación laboral, lo que deseamos y lo que nos hace felices. Pero para que esta reflexión tenga resultados, no es suficiente con analizar lo que hemos hecho y lo que deberíamos mejorar, también es necesario trazar un Plan de Carrera específico, de la misma forma en que se planifican las empresas, nosotros también debemos hacerlo como profesionales”, recomienda Hugo Álvarez, gerente de Potencia Laboral, consultora de potenciamiento profesional.

En la actualidad existen variadas alternativas para quienes desean conseguir avanzar en su carrera, por ejemplo el coaching laboral o coaching gerencial, un proceso de preparación y entrenamiento a través de la aplicación de una serie de herramientas para buscar un nuevo trabajo o mejorar en el actual.

“Muchos profesionales son excelentes pero les faltan algunas competencias personales o técnicas para conseguir el puesto que desean. Ellos deben pedir orientación y acompañamiento para salvar estas brechas y empoderarse mucho más en su desempeño y proyección laboral. Lo importante es analizar en detalle la trayectoria profesional, rubros, cargos y objetivos deseados y evaluar en conjunto las competencias y perfil ajustado a sus expectativas, competencias y rubro en el que brillaría más”, explica Álvarez.

Cambiarse de trabajo también es una opción válida. Al respecto, el especialista es categórico: “Nos hemos encontrado con profesionales que están en el tiempo y en el lugar equivocado, que tienen mucho talento pero que les iría mejor en otro lugar o en otro cargo. No se trata de aspirar siempre a ser jefe, sino a desempeñarse en un cargo en donde podamos hacerlo bien en base a nuestro perfil, sentirnos bien y tener opciones de desarrollo. Pero sea cual sea nuestra inquietud, es necesario que tomemos acción desde ya, para que en 12 meses más no nos sintamos nuevamente con la sensación de estar marcando el paso”.

Preguntas imprescindibles para hacerse antes que termine el 2016:

1.-¿Estoy conforme con mi ocupación actual?

2.-¿Con qué frecuencia tengo la sensación de que podría ser más útil en otras funciones o lugar?

3.-¿Está mi motivación sobre lo que requiero para tener un buen desempeño?

4- ¿Tengo iniciativas que me gustaría implementar en mi actual empresa?

5.-¿Creo que con un mejor cargo dentro de mi empresa podría desarrollar mejor mis potencialidades?

6.- ¿Creo que soy muy capaz, pero requiero de una estrategia para progresar en mi empresa actual?