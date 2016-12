¿Quieres cambiar un regalo navideño? Estos son tus derechos

Foto: AgenciaUno.

Luego de la Navidad los centros comerciales continuan recibiendo personas. Muchos, sin embargo, no van a comprar sino que a cambiar algún obsequio que, por ejemplo, no es de su agrado o presenta diversas fallas.

Es por ello que, buscando resguardar los derechos de los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó el Derecho a la Garantía Legal explicándolo, hace unas semanas, como el "3x3".

En términos prácticos, este derecho implica que cada persona tiene 3 meses para decidir entre 3 opciones en caso de que el producto presente fallas o si no cumple con lo prometido. Estas opciones son:

– Devolución del dinero.

– Cambio del producto.

– Reparación gratuita.

Es importante recalcar que quien elige la opción es el comprador y no la empresas. Para hacer valer este beneficio, los consumidores pueden acudir directamente al local que les vendió el producto presentando la boleta, factura u otro documento que acredite la compra.

Las empresas, por su parte, no pueden condicionar la garantía a la devolución del embalaje original de un producto nuevo que falla, ni menos cobrar un monto de dinero en caso que el consumidor no tenga las cajas u otros.

Finalmente, los carteles que señalan que no se aceptan cambios o devoluciones no son válidos.

¿En qué caso aplica este derecho?

– Si el producto está defectuoso.

– Si le faltan piezas o partes.

– Si no es apto para el uso que fue destinado.

– Si anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas.

¿Y si el producto no me gustó o, por ejemplo, no era de mi talla?

En forma paralelamente a las garantías legales, existen aquellas que las empresas entregan de forma voluntaria, representadas por los "ticket de cambio". Dicho documento permite que un cliente pueda cambiar el producto dentro en un tiempo determinado por el establecimiento comercial.

¿Y si el producto fue comprado por Internet?

En este caso el consumidor tiene los mismos derechos que en cualquier otro tipo de compra. Además, siempre que la empresa no informe lo contrario, la Ley otorga el derecho a retracto, lo que implica poder arrepentirse en un plazo de 10 días desde que la persona contrató el servicio o recibió el producto. En este último caso solo antes de haber sido utilizado.

También es obligación de la empresa enviar una confirmación escrita del contrato. De no ser así y existiendo el derecho a retracto, el plazo se extiende a 90 días.

¿Dónde puedo enviar mis reclamos si no respetan mis derechos?

De no cumplirse con lo establecido en la ley, respecto a la garantía legal o a lo publicitado por el comercio donde se realizó la compra, el consumidor tiene dos opciones para dejar constancia de lo ocurrido: dirigirse directamente al Sernac, o en el Portal del Consumidor. Tras esto el servicio mediará con la empresa para que cumpla con lo que corresponde.

PUB.