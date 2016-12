¿Puedo pedir un crédito? Claves para enfrentar los gastos de fin de año

Foto: AgenciaUno.

Pablo Contreras Pérez

Comenzó uno de los meses que genera más gastos del año. Y es que las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y el bolsillo comienza a temblar al considerar la compra de los regalos y lo necesario para celebrar la Navidad y la llegada del 2017.

Considerando que según una encuesta de la empresa Edenred, el 83% de las compañías entregará aguinaldo este año, cuyo monto en promedio es de $90.236, muchos ya consideraron desde antes el pedir un crédito para financiar lo que se viene en los próximos días.

Pero antes de ir a cualquier banco o entidad que conceda préstamos, debe detenerse a pensar si está en condiciones de afrontar un crédito antes de exponerse a un rotundo "no" del banco. "En primer lugar hay que tener un buen comportamiento comercial", explica Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil, esto es, no haber dejado de pagar un crédito, pagarés, créditos universitarios, etc.

Una vez despejado eso, la recomendación siguiente es tener todo ordenado. "Esto tiene que ver mucho con haber tenido un trabajo estable en los últimos años, tener mis liquidaciones de sueldo, mis imposiciones pagadas por el empleador", añade.

Otro aspecto es elegir bien para no terminar pagando demás. "Cotice en varios lugares y fíjese bien en el Costo Total del Crédito (CTC). De esta manera, podrá elegir la alternativa más conveniente", recalca Ricardo Ibáñez, abogado de Defensa Deudores.

Para hacer esta tarea más fácil, el Sernac tiene la herramienta "Comparador de productos financieros" en su página web, donde escogiendo el monto a pedir, cuánto es su ingreso y la cantidad de cuotas le entrega un informe con todas las alternativas existentes, desde el más barato al más caro.

Ahora, si ese no es su caso y ve en la obligación de usar otro método para endeudarse tiene que tener ojo con todas las alternativas que hay en el mercado más allá de los bancos.

"Los avances en efectivo son la peor forma de financiarse", recalca el abogado, quien explica que éstos pueden llegar a tener un 20% más de intereses por sobre las otras alternativas de crédito.

Evitando esa alternativa, la otra es utilizar la tarjeta, para lo cual "es importante que lo haga en la menor cantidad de cuotas posibles y, si puede, ocupe las promociones de 3 o 6 cuotas precio contado. De esta manera, sólo pagará el costo de mantención", comenta el legista.

Claves para ordenar los gastos

En todo caso, antes de pensar cómo financiar estos gastos, primer debe definir de antemano cuáles van a ser esos gastos.



Al respecto, el jefe de carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico, Arturo Farías, explica que lo "primero hay que hacer una lista que defina cuánto estamos dispuestos a gastar" y claro luego "no salirnos del presupuesto bajo ninguna circunstancia", esto considerando que luego se vienen las vacaciones y se aparece marzo.

Finalmente, el académico ofrece cuatro consejos fundamentales para un mejor manejo de las finanzas personales para enfrentar fechas como éstas.

1. Considerar dos escenarios, el primero y más importante es el día a día, es decir, las actividades normales que desarrollamos y los aspectos financieros que estos presentan.

2. Considerar los imprevistos, porque son estos últimos los que pueden hacernos pasar muy malos ratos, tales como problemas de salud y períodos largos de cesantía.

3. Contar con un buen presupuesto de gastos mensuales para ordenar las finanzas y empezar a identificar posibles ahorros. Un presupuesto debe contar con todos aquellos ítems en los que gastamos al mes, como comida, educación, vivienda, transporte y salud, entre otros.

4. Identificar las fuentes de ahorro, para lo que es recomendable llevar un registro de nuestros gastos por un período, lo que permitirá entender en qué estamos gastando dinero que no son siempre es tan necesario y hacer pequeños ahorros cotidianos que nos permitirán generar una fuente importante de ahorro.

